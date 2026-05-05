Sino Mart Yaoundé : allégations de flagellation dans un commerce chinois qui choquent le Cameroun :: CAMEROON

Les marques visibles sur le corps d'un jeune homme suffisent à relancer une crise. À Yaoundé, les allégations de flagellation au sein du commerce Sino Mart ne cessent de prendre de l'ampleur. Ce n'est plus une rumeur c'est une affaire d'État.

Les faits : un accusé, un fouet, une vidéo

Les révélations concernent un incident survenu à l'intérieur du Sino Mart, un commerce de détail à capitaux chinois implanté à Yaoundé, capitale du Cameroun. Un jeune homme aurait été accusé de vol d'un chargeur de téléphone. Selon les informations qui circulent, il aurait ensuite été détenu dans les locaux du magasin et frappé à coups de fouet par des membres du personnel.

Une vidéo diffusée en ligne montre le jeune homme. Les traces de coups sont visibles sur son corps. Ce document visuel a transformé des allégations en preuve apparente et a déclenché une vague d'indignation nationale. Les autorités camerounaises ont indiqué examiner l'affaire. Aucune mise en cause officielle n'a encore été annoncée.

Pourquoi cette affaire dépasse un incident isolé

L'affaire Sino Mart s'inscrit dans un contexte plus large. Les établissements commerciaux à capitaux chinois se sont multipliés au Cameroun et dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne au cours des deux dernières décennies. Cette expansion rapide s'est accompagnée de tensions récurrentes autour des conditions de travail, du traitement des employés locaux et du rapport d'autorité entre patrons étrangers et personnel camerounais.

L'abus présumé signalé au Sino Mart n'est pas le premier incident de ce type rapporté dans des établissements similaires. La répétition alléguée des faits suggérée par les nouvelles révélations indique que ce cas pourrait relever d'une pratique et non d'un acte isolé. C'est précisément ce glissement qui transforme un incident commercial en question de souveraineté nationale.

Une impunité perçue

L'impunité dans les commerces étrangers au Cameroun se définit comme l'absence de poursuites effectives malgré des signalements répétés d'abus. Elle repose sur plusieurs facteurs structurels. Les victimes, souvent précaires, craignent la perte de leur emploi ou la stigmatisation sociale. Les employeurs étrangers bénéficient parfois de relations commerciales ou diplomatiques qui ralentissent les procédures judiciaires locales.

Dans le cas du Sino Mart, la détention d'un individu dans des locaux privés suivie d'une punition corporelle constitue, si elle est confirmée, une violation grave du droit camerounais. La séquestration et les voies de fait sont pénalement réprimées au Cameroun, indépendamment de la nationalité de l'auteur. La question n'est donc pas juridique elle est d'application.

Les droits des travailleurs au Cameroun imposent des obligations claires aux employeurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. L'État camerounais est tenu de les faire respecter sur l'ensemble de son territoire, sans exception diplomatique.

Ce que les prochains mois vont déterminer

À court terme, la pression de l'opinion publique camerounaise s'intensifie. La vidéo circule. Le débat est ouvert. Les organisations de défense des droits humains disposent d'un cas documenté pour interpeller les autorités. Si aucune réponse judiciaire concrète n'est apportée dans les semaines à venir, le silence de l'État sera lui-même perçu comme une forme de complicité.

À moyen terme, cette affaire soulève une question de gouvernance économique. Le Cameroun accueille des milliers d'établissements à capitaux étrangers. L'absence d'un cadre d'inspection systématique, adapté aux spécificités des commerces à gestion étrangère, laisse un vide que des acteurs peu scrupuleux peuvent exploiter. Une réforme du dispositif de contrôle du travail dans les établissements chinois au Cameroun et plus largement étrangers devient une nécessité politique.

La question que cette affaire pose à l'État

Un commerce étranger peut-il exercer une justice privée sur le sol camerounais ? La réponse légale est non sans équivoque. La réponse pratique, celle que révèle cette affaire, est plus trouble.

Le Cameroun ne peut pas accueillir des investisseurs étrangers et renoncer en même temps à sa souveraineté juridique sur leurs pratiques. La dignité d'un citoyen camerounais ne se négocie pas avec un partenaire commercial. C'est le test que l'affaire Sino Mart impose aujourd'hui à l'État. Le verdict ne sera pas rendu dans une salle d'audience il sera rendu par les actes des autorités dans les prochaines semaines.

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