CAMEROUN :: Maurice Kamto : Grand Meeting Paris 2025 :: CAMEROON

Le Grand Meeting 2025 marquera un tournant décisif dans la campagne électorale du Professeur Maurice Kamto, candidat du MRC et APC à l’élection présidentielle de 2025. Organisé à Paris le 31 mai 2025, cet événement politique d’envergure est orchestré par le Comité MK Paris 2025, récemment mis en place pour garantir son succès.

Une Organisation Structurée par le Comité MK Paris 2025

Le Comité, co-présidé par Mme Jeanne Beley Essombe et une personnalité désignée par l’APC, rassemble des acteurs clés du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et de l’Alliance Politique pour le Changement (APC). Parmi ses membres figurent :

- Les responsables de la Fédération Régionale Europe du MRC et son bureau exécutif.

- Les membres des instances dirigeantes du parti en Europe (Directoire, Comité des Sages, bureaux des Femmes et des Jeunes).

- Des figures emblématiques comme le Général Valsero et des représentants de la société civile, dont Abdelaziz Mounde Njimbam et Me Amedee Dimitri Touko Tom.

Ce dispositif renforce la mobilisation des diasporas et des sympathisants européens, essentielle pour l’élection présidentielle 2025.

Un Événement Clé pour la Campagne de Maurice Kamto

Le Grand Meeting 2025 vise à présenter la vision politique de Maurice Kamto, candidat porté par le MRC et APC, et à fédérer les soutiens internationaux. Paris, ville symbole d’influence, a été choisie pour son rôle stratégique dans la diplomatie et la médiatisation.

Les co-présidents du Comité MK Paris 2025 ont également la latitude d’intégrer d’autres personnalités pour maximiser l’impact de l’événement, témoignant d’une volonté d’inclusivité et d’efficacité.

Objectifs et Retombées Attendues

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de conquête électorale, avec des retombées médiatiques et un renforcement des réseaux de soutien. Il permettra de :

- Clarifier les axes programmatiques du candidat.

- Mobiliser les donateurs et volontaires internationaux.

- Amplifier la visibilité de la coalition MRC et APC sur la scène politique africaine et européenne.