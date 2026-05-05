MONDE ENTIER :: Duel de catenaccio à l'Emirates , suite à Munich :qui rejoindra la finale de la Ligue des champions :: WORLD

Le tournoi le plus prestigieux du football de clubs entre dans sa dernière ligne droite. Les supporters s'apprêtent à vivre des matchs décisifs : un billet pour la finale et une chance de lutter pour le titre sont en jeu.

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Arsenal - Atlético Madrid (5 mai)

Cotes : V1 - 1.686, X - 4.11, V2 - 5.58

Les Gunners restent la seule équipe invaincue dans cette édition de la Ligue des champions. Ils possèdent aussi la meilleure défense du tournoi, avec seulement 6 buts encaissés en 13 matchs. Pourtant, la rencontre au Riyadh Air Metropolitano a révélé une faille sur le flanc droit de la défense d'Arsenal : Ben White avait du mal à suivre les accélérations fulgurantes d'Ademola Lookman.

Malgré tout, l'équipe de Mikel Arteta a réussi à conserver un résultat favorable (1:1) et a même eu l'occasion d'arracher la victoire en fin de match. L'arbitre a d'abord accordé un penalty pour une faute sur Eberechi Eze. Après consultation de l’assistance vidéo à l'arbitrage, il est revenu sur sa décision, provoquant la colère des supporters et de l'entraîneur londonien.

Les fans des Colchoneros peuvent toutefois souffler : la blessure de Julián Alvarez, remplacé en cours de match, n'est pas grave. Le journaliste Gastón Edul a indiqué que l'Argentin pourra bien disputer le match retour.

Le scénario à l'Emirates ne devrait pas beaucoup différer de celui observé à Madrid. Les supporters peuvent s'attendre à un duel très prudent marqué par des contres rapides des deux côtés. Les coups de pied arrêtés auront également un rôle important à jouer. La moindre erreur pourrait décider du sort de cette rencontre.

Arsenal et l'Atlético se sont déjà affrontés à Londres dans cette édition de la Ligue des champions. Ce match avait débouché sur une large victoire de l'équipe à domicile (4:0). Mais beaucoup de temps s'est écoulé depuis : la forme des deux équipes a évolué et tout reste possible dans ce match décisif.

Bayern - Paris Saint-Germain (6 mai)

Cotes : V1 - 1.728, Х - 4.875, V2 - 4.32

Lors du match aller au Parc des Princes, les deux équipes ont offert une spectaculaire bataille de buts qui a tenu les supporters en haleine jusqu'au coup de sifflet final. Beaucoup considèrent déjà cette rencontre comme le meilleur match de la Ligue des champions 2025/2026, digne d'une finale. Mais le plus intéressant reste à venir : le Bayern s'est incliné (5:4), mais reste déterminé à prendre sa revanche et à rejoindre la finale.

Le trio offensif des Bavarois, Díaz-Kane-Olise, sera au centre de toutes les attentions. Leur jeu flamboyant et leur entente impressionnante suscitent l'admiration. À Paris, Harry Kane a inscrit son 13e but et s'est rapproché du Soulier d'or du tournoi, tandis que Michael Olise n'est plus qu'à un pas du record de passes décisives sur une saison.

Le PSG a lui aussi des arguments offensifs à faire valoir – Khvicha Kvaratskhelia compte déjà 10 buts dans cette édition de la Ligue des champions et continue de faire souffrir les défenseurs adverses grâce à son dribble spectaculaire et à sa technique exceptionnelle. Ousmane Dembélé est également en grande forme et peut transformer la moindre demi-occasion en but. Le seul problème côté parisien : l'éventuelle absence d'Achraf Hakimi, capitaine et leader de la défense.

Dans tous les cas, les supporters devraient assister à un football intense et offensif. Avec le soutien de ses supporters, le Bayern se projettera vers l'avant pour combler son retard et décrocher une place en finale. De son côté, le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, tentera de neutraliser l'élan des Bavarois grâce à son pressing et à ses attaques rapides sur les ailes.

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