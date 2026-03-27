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Kristhia Lauve : la nouvelle voix des valeurs au féminin
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FRANCE :: Kristhia Lauve : la nouvelle voix des valeurs au féminin

Élégance, bienveillance et inspiration : tels étaient les maîtres-mots de la conférence et dîner organisés par Mme Crescence MBALA SOPIE (Kristhia Lauve) le samedi 14 mars dernier dans le cadre somptueux du Méridien Hôtel Étoile, à quelques battements de cœur des Champs-Élysées. Celle que l’on surnomme déjà « la douce force » de la diaspora camerounaise a brillamment lancé la toute première assemblée générale de son association « Transmission des Valeurs ».

Plus qu’un simple événement, c’est un véritable moment de connexion et de partage qu’a vécu le public trié sur le volet. Profonde et souriante, Kristhia Lauve a su rassembler autour d’elle une élite cosmopolite et engagée : Lily PAULSON: sécrétaire générale, Queen MICHOU venue de Suisse, Line MAMA,Hortense Fankem (enseignante au Canada), Laure Ndeutchoua (médecin aux États-Unis), Macange Ngaska (travailleuse sociale en France), Mimilajoie (influenceuse et entrepreneure), Laure Moyo (médecin à Compiègne), Calvin Djouari (écrivain et romancier), Me Zeifman (avocate au Barreau de Paris), Corine TONYE, Jeanne NTEP, Suzanne NDJOM, le parrain Paulin TCHEHOU, ainsi que Prisca Bardot, journaliste et animatrice. Tous venus célébrer une idée forte : le retour aux valeurs essentielles qui cimentent nos sociétés.

Durant plus de deux heures d’échanges intenses et inspirants, entre interventions en salle et visioconférence, les débats ont mis en lumière un message clair : il est temps de repenser notre rapport à nous-mêmes et aux autres, dans le respect, la paix et la joie. « Revenir à l’essence de la vie, à ce qui nous unit vraiment », confiait Kristhia Lauve, rayonnante, dans une robe chic qui lui allait à ravir.

La soirée s’est achevée dans une atmosphère chaleureuse autour d’un dîner raffiné, où rires et conversations passionnées ont prolongé ce beau moment d’harmonie. Entre promesses d’engagement et futures collaborations, chacun repartait le cœur léger et l’esprit inspiré.

Par son énergie apaisante et sa vision claire, Kristhia Lauve s’impose comme une figure incontournable d’une nouvelle génération qui veut allier authenticité, leadership et humanité. À travers “Transmission des Valeurs”, elle inscrit déjà son nom parmi celles et ceux qui œuvrent pour une société plus consciente, unie et lumineuse.

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