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Blaise Moussa victime de la mauvaise gestion dans le secteur de l'électricité
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CAMEROUN :: Blaise Moussa victime de la mauvaise gestion dans le secteur de l'électricité :: CAMEROON

Depuis samedi, la station de Yato, qui approvisionne plus de la moitié de la ville de Douala, est à l'arrêt. Pour cause, l'incapacité d’Eneo à l’approvisionner en énergie électrique. Les responsables évoquent des travaux de Sonatrel. Sont impactés , les quartiers suivants : Bonabéri, Bépanda, Deido, Cité SIC ; ,New Bell, Akwa, Bonaloka, Ndogpassi ; Bali, Youpwé, Bonapriso et Mboppi.

Plus de 14 ans après le lancement des grandes réalisations ayant fait exploser la dette du Cameroun, passée de 900 milliards de FCFA à 15 000 milliards de FCFA, les problèmes d'accès à l'eau potable persistent. Et ce, malgré les efforts et le dynamisme d'un homme : Blaise Moussa.

Nommé DG de Camwater en 2022, Blaise Moussa héritait d'une entreprise moribonde détruite par ses prédécesseurs , tous ayant eu des semelles avec la justice pour détournements de fonds ..  Très vite , le DG avait surpris plus d’un lorsqu’il alla à la rencontre du Feicom.
 
Une véritable rébellion contre le système, car, disait Christian Penda Ekoka dans un entretien accordé à Cameroun Liberty lors de la nomination de Gervais Bolenga :
 « Seule une rébellion du DG contre le système centralisé pourrait produire des résultats positifs. Le DG gagnerait à créer des périmètres de concession pour la gestion de l’eau. »

Batcham, Yaoundé, Kribi… Des dizaines de villes ont signé des conventions avec Camwater pour identifier et refaire les réseaux de distribution. Des milliers de bornes-fontaines ont été installées dans les localités. Plus de 200 000 nouvelles familles ont obtenu des compteurs depuis l’arrivée de Blaise Moussa dans les villes et localités périurbaines.

Un travail de titan pour un homme que nous avons critiqué  à construire ensemble, . Celui en qui la jeunesse plaçait son espoir avait hérité d’une entreprise moribonde , détruire par ses prédécesseurs .une dette commerciale de près de 200 milliards de FCFA, des impayés de l'État (environ 10-16 milliards de FCFA) et des impayés de clients, plaçant l'entreprise en difficulté de trésorerie . Motivé par son soucis de servire les populations aux côtés du président , 
Yaoundé et Douala accueillent en moyenne 10 000 nouvelles familles chaque année. Les défis sont énormes et Camwater doit s’adapter à la démographie.

En septembre 2025, Camwater a signé un accord avec l’entreprise chinoise CGCOC (CGC Overseas Construction Group) pour réhabiliter et renforcer les systèmes d’approvisionnement en eau dans dix principales villes du Cameroun.

Que peut faire Blaise Moussa lorsque les stations de pompage et de purification de l’eau sont totalement dépendantes de l’énergie électrique ?
Douala est sans eau depuis des mois. Le rationnement dans la distribution est entièrement dû au déficit d’énergie qui alimente les stations de Japoma et de Yato. Si les stations de pompage et de purification de Douala n’ont pas d’énergie électrique, que dire de l’arrière-pays ?

Blaise Moussa aurait dû accomplir la vision du président Paul Biya et ses promesses de campagnes qui sont l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable n°6 (ODD6) vise à garantir l'accès universel et équitable à une eau potable, sûre et abordable, ainsi qu'à des services d'assainissement et d'hygiène d'ici 2030.Ses efforts sont malheureusement plombes par des facteurs exogènes qui sont là mauvaise gestion dans le secteur de l'énergie électrique.

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