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Achille Bassilekin III place les PME au cœur du commerce mondial
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À l’occasion de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce à Yaoundé, le Cameroun a porté une voix forte. Le ministre des PME, Achille Bassilekin III, appelle à un système commercial plus inclusif pour les petites et moyennes entreprises.

Une tribune stratégique pour les économies émergentes

La CM14 s’est tenue à Yaoundé. Dans le cadre des événements parallèles organisés par le Centre du commerce international (ITC), le Cameroun a pris une place centrale lors d’un panel ministériel de haut niveau. Des décideurs majeurs d’Afrique, d’Europe et des Amériques étaient réunis.

Le ministre des PME, Achille Bassilekin III, a défendu une vision ambitieuse. Son plaidoyer vise à repositionner les PME comme acteurs incontournables du commerce mondial. Le système commercial multilatéral actuel, selon lui, demeure insuffisamment adapté aux besoins des petites structures.

Les PME constituent pourtant l’épine dorsale des économies nationales. Elles font face à des contraintes persistantes : accès limité à l’information commerciale, complexité des instruments techniques, difficultés d’accès aux marchés.

Les causes d’un plaidoyer nécessaire

La première cause de ce positionnement est la structure économique du Cameroun. Le pays possède un tissu composé à 99,8 % de PME. Leur intégration dans le commerce international est donc un enjeu de souveraineté nationale.

La deuxième cause tient aux lacunes du système multilatéral. Les règles actuelles de l’OMC favorisent les grandes entreprises multinationales. Les petites structures n’ont pas les moyens d’accéder aux marchés étrangers.

La troisième cause est la volonté politique affichée depuis 2017. Dès la Conférence ministérielle de Buenos Aires, le Cameroun soutient activement la consolidation d’un cadre multilatéral dédié aux PME. La CM14 à Yaoundé marque une étape décisive dans cette maturation.

Les mécanismes d’une réforme en profondeur

Le plaidoyer du Cameroun repose sur trois leviers concrets. La réforme des mécanismes d'accompagnement constitue le point de départ : l'accès au financement est prioritaire, avec la mise en place d'une banque publique dédiée aux PME, initiative pionnière en Afrique subsaharienne.

À cela s'ajoute la transformation numérique, accélérée à travers le PATNUC (Programme d'Appui à la Transformation Numérique du Cameroun), dont les outils digitaux doivent réduire les coûts d'accès aux marchés. L'intégration des impératifs écologiques complète ce triptyque : la transition verte devient un critère d'accès aux chaînes de valeur mondiales, auquel les PME camerounaises doivent désormais se préparer.

Les enjeux pour l’économie camerounaise

Ce plaidoyer de haut niveau va renforcer la visibilité internationale du Cameroun. Les partenaires techniques et financiers pourraient débloquer des lignes de crédit dédiées aux PME exportatrices.

Le ministre Achille Bassilekin III a obtenu une reconnaissance diplomatique. Son intervention lors de la CM14 sera suivie d’effets concrets si les engagements se traduisent en programmes.

À long terme,  l’enjeu est l’insertion durable des PME dans les chaînes de valeur mondiales. Les conclusions de Yaoundé ambitionnent, à l’horizon 2027, de contribuer à une refondation des règles du commerce international. Un commerce plus équilibré, résilient et durable est l’objectif affiché.

La banque publique dédiée aux PME devra faire ses preuves. Son efficacité déterminera la crédibilité du modèle camerounais. Si elle réussit, d’autres pays africains pourraient l’imiter.

Un leadership à confirmer

Le Cameroun affirme son leadership en faveur d’un système commercial multilatéral plus inclusif. Achille Bassilekin III a porté la voix des économies émergentes lors de la CM14 à Yaoundé. La question qui reste en suspens est simple : les promesses de Yaoundé se traduiront-elles par des réformes effectives d’ici 2027, ou bien ce plaidoyer restera-t-il une déclaration d’intention sans lendemain ?

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#Cameroun #OMC #PME #CommerceInternational #CM14

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