Corruption au Cameroun : Le Fléau du Tchoko et l'Urgence d'Agir :: CAMEROON

Le Cameroun, champion de la corruption en Afrique centrale

Le Cameroun occupe aujourd’hui la première place en Afrique centrale en matière de corruption, un phénomène localement surnommé « Tchoko ». Cette pratique, devenue systémique, gangrène tous les secteurs, notamment les administrations, les forces de l’ordre et les projets publics. Pire encore, les citoyens sont contraints de « Tchoko » (payer des pots-de-vin) pour accéder à des services qui devraient être gratuits.

La corruption constitue un frein au développement économique et social. Selon des études, 90 % des projets inachevés au Cameroun sont liés à des rétrocommissions et des détournements de fonds. Quelles sont les conséquences ? Des routes délabrées, des hôpitaux sous-équipés et une éducation inaccessible à beaucoup.

Les effets de la corruption touchent même ceux qui ne la pratiquent pas :

- Des inégalités accrues : seuls les proches du pouvoir bénéficient des opportunités.

- Désillusion politique : des leaders abandonnent leurs combats après avoir été corrompus.

- Instabilité sociale : La confiance envers les institutions s’effrite.

Lutte contre la corruption : une nécessité urgente

Pour inverser la tendance, il faut appliquer une tolérance zéro. Cela implique :

- renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics ;

- sanctionner sévèrement les responsables de détournements ;

Il faut également encourager les dénonciations via des plateformes sécurisées.

Un gouvernement anti-corruption risque de devenir impopulaire auprès des élites, mais c’est le prix à payer pour un Cameroun plus juste.

Notre rêve : un pays où le mérite prime.

Imaginons un Cameroun où :

- Un mécanicien peut devenir député sans parrainage.

- Une vendeuse de maquis peut accéder aux grandes écoles.

- le travail et la détermination suffisent pour réussir

Dénoncer la corruption, c’est œuvrer pour un avenir meilleur. Engageons-nous dès aujourd’hui !