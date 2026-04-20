Visite du Pape au Cameroun : prisonniers politiques toujours détenus, bilan amer :: CAMEROON

Une visite, zéro libération

Plusieurs prisonniers politiques camerounais croupissent encore derrière les barreaux. Le passage du Saint-Père n'a rien changé. Le bilan de la visite du Pape au Cameroun interroge : symbole fort ou opération de façade ?

Ce qui s'est passé, et ce qui n'a pas changé

Alain Fogué, Bibou Nissack, Parfait Bvoum, Djeukam Tchameni et d'autres prisonniers politiques camerounais sont toujours incarcérés. La visite papale est terminée. Leurs cellules, elles, restent occupées. Parallèlement, le projet de modification de la Constitution camerounaise, très contesté par l'opposition, est désormais acté. Les deux faits se télescopent et posent une question simple : à quoi a servi cette visite ?

Les causes d'un rendez-vous manqué

Le pouvoir camerounais a utilisé la visite comme vitrine internationale. La présence du Pape offrait une légitimité symbolique au régime sans exiger de contrepartie concrète. Aucun mécanisme de libération de prisonniers politiques n'a été négocié en amont. Aucune condition publique n'a été posée. Le Vatican, pour sa part, pratique une diplomatie de l'engagement discret, rarement assortie d'ultimatums. Ce cadre structurel rendait toute avancée sur les droits peu probable.

La mécanique de la récupération politique

La visite papale en Afrique suit un schéma documenté. Les régimes sous pression d'image l'accueillent comme un signal de normalité envoyé à la communauté internationale. Les foules mobilisées, les images de liesse, les discours sur la paix sociale : tout concourt à produire un récit de stabilité. Pendant ce temps, les injustices sociales au Cameroun, la corruption et la violence d'État continuent leur cours ordinaire. Le contraste entre la scénographie de la visite et la réalité des geôles camerounaises est saisissant.

La modification de la Constitution camerounaise va concentrer les tensions politiques. L'opposition, déjà fragilisée par les détentions arbitraires, devra se repositionner dans un cadre institutionnel reconfiguré. Les familles des détenus, elles, repartent sans victoire. La question est plus structurelle. Si les visites de figures morales mondiales ne produisent aucun effet sur la situation des droits humains, quel levier reste-t-il aux sociétés civiles africaines pour obtenir des avancées concrètes ? La désillusion post-visite alimente la défiance envers les institutions internationales.

Une arnaque symbolique ou un échec systémique ?

Jean-Bruno Tagne formule un verdict sévère mais documenté : la visite du Pape au Cameroun n'a pas libéré un seul détenu, n'a pas bloqué une réforme constitutionnelle controversée, n'a pas enrayé la corruption ni les violences publiques. Ce constat n'est pas une attaque contre le Saint-Père. C'est un diagnostic sur les limites de la diplomatie symbolique face à un régime qui sait en extraire le bénéfice d'image sans en payer le prix politique. La vraie question reste entière : quand les mots ne suffisent plus, que faut-il pour que justice soit rendue au Cameroun ?

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