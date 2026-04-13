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Visite du Pape Léon XIV : le Cameroun attend celui qui vient sauver au nom du Seigneur.
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Visite du Pape Léon XIV : le Cameroun attend celui qui vient sauver au nom du Seigneur. :: CAMEROON

A L’invitation de S.E. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Sa Sainteté le Pape Léon XIV, Chef de l’Etat du Vatican, visite le Cameroun du 15 au 18 avril 2026. Une visite apostolique qui intervient au moment où le pays traverse une crise sociopolitique consécutive à l’élection présidentielle fortement contestée du 12 octobre 2025.

Le souverain pontife arrive, le peuple exulte de joie « Saint père viens nous sauver » Le pays est sous le poids d’un marasme économique sans précèdent. A l’occasion et à l’attention du souverain pontife, Babissakana, un financier parmi ceux que connait le Cameroun de pertinent a écrit un pamphlet sur « Le passif sanglant d’un État sous malédiction financière » pour dénoncer la dérive financière à laquelle ont plongé le pays les gestionnaires de la fortune publique et appelle au Pape Léon XIV d’enlever « malédictions et envoûtements » qui ont plongés le Cameroun.

Un besoin d’exorcisme qui semble être la préoccupation de toutes les couches de la société dans une hystérie qui n’a d’égale que l’insécurité rampante. La criminalité et les meurtres ont atteint le paroxysme. Dans son titre « Pèlerins de la Paix et d’un Esperance Nouvelle », une publication du Cabinet Civil de la Présidence de La République partage cette inquiétude « La nouvelle de cette visite a suscité une onde d’émotion et des attentes, bien au-delà des cercles ecclésiaux, dans un pays présenté comme une terre de diversité culturelle, linguistique et religieuse, traversé par des tensions sécuritaires, des fragilités sociales et des interrogations profondes sur son avenir collectif ». Aussi, la visite apostolique de S.S. le pape Léon XIV au Cameroun s’annonce comme un moment de vérité pour une nation en quête permanente de cohésion, de repères et d’espérance.

Dans les faits, le Ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a donné les contours de cette visite au cours d’un point de presse à Yaoundé « Durant son séjour en terre camerounaise, le Pape Léon XIV sera reçu en audience en sa qualité de Chef de l’Etat du Vatican, par Monsieur le Président de la République, Son Excellence PAUL BIYA. En outre, il mènera des activités apostoliques diverses, au nombre desquelles, un office religieux dans chacune des villes visitées, des rencontres avec des Evêques et autres responsables de l’Eglise, ainsi que des fidèles catholiques et des personnalités de la société civile ».

En attendant, le pays tout entier est mobilisé  les yeux rivés et bénit « celui qui vient au nom du Seigneur »

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