Affaires COVID-19 et CAN au Cameroun : Pourquoi Paul Biya ne Sanctionne Pas les Corrupteurs

Selon un observateur politique camerounais qui a souhaité conserver l'anonymat, le président Paul Biya ne procéderait à aucune arrestation concernant les détournements massifs de fonds liés au Coronavirus et à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour quelle raison ? Il semble que plusieurs membres de sa famille proche et de son establishment politique pourraient être impliqués.

Des dossiers qui suscitent de l'inquiétude

Cela fait maintenant plus de trois ans que des rapports détaillés accusant des ministres, des hommes d'affaires et des proches du pouvoir sont entre les mains du chef de l'État. Parmi les affaires qui ont suscité une préoccupation majeure, nous pouvons citer :

- Le scandale du COVIID-19 : Il a été porté à notre attention que des fonds considérables, s'élevant à des centaines de milliards de FCFA, avaient été alloués pour lutter contre la pandémie. Cependant, il a été rapporté que ces fonds n'ont pas été utilisés conformément à leur destination initiale.

Il convient de noter que les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations ont donné lieu à des pratiques qui pourraient être considérées comme discutables. Il a été rapporté que des frais supplémentaires ont été appliqués, que des travaux n'ont pas été menés à bien et que des paiements non justifiés ont été effectués.

Il est important de noter que la Chambre des Comptes de la Cour Suprême a confirmé ces malversations. Cependant, il convient de souligner que, à ce jour, aucune sanction n'a été prise.

Une Succession en Jeu : L'Évitement des Conflits Internes

Selon des sources fiables, Paul Biya, conscient que son septennat 2025-2032 sera son dernier, préfère éviter les poursuites pour ne pas diviser son entourage.

Si l'on peut comprendre la volonté de maintenir la paix au sein de sa famille biologique et politique, il est important de noter que cela ne doit pas se faire au détriment de l'équité et de la transparence. Cette impunité organisée pourrait être perçue comme un manque de rigueur, notamment dans le cadre de l'affaire des lignes 105 et 94, qui concerne des détournements de fonds dans le secteur des télécommunications.

Les implications pour la population camerounaise

Il est important de reconnaître que cette coutume de l'impunité peut avoir des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne :

- l'appauvrissement des citoyens. Il est regrettable que des fonds publics contribuent au financement de certains luxes.

Il est regrettable de constater que les services publics ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Parfois, des problèmes d'équipement ou de maintenance des infrastructures peuvent affecter le fonctionnement des hôpitaux et des routes.

Il est temps de briser l'omerta !

La société civile et les médias indépendants doivent agir ! Il est impératif d'exiger la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Il est impératif de publier des enquêtes approfondies pour identifier et nommer les responsables. Il est impératif de mobiliser l'opinion internationale pour exercer une pression sans précédent sur le régime.

Il est évident que ces scandales ne resteront impunis que si une véritable volonté politique est mise en œuvre.