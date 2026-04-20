CAMEROUN :: Mansouen, département du Noun : un couple retrouvé mort, enquête ouverte :: CAMEROON

Cinq enfants orphelins en une nuit

Dans le département du Noun, une nuit a suffi pour briser une famille. Un homme de 42 ans et sa compagne de 27 ans sont morts dans des circonstances dramatiques. Cinq enfants se retrouvent sans parents. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Les faits tels qu'établis

Le drame survient dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril 2025 à Mansouen. Des riverains découvrent les deux corps à des endroits distincts. La femme est retrouvée au domicile conjugal, avec des blessures mortelles. L'homme est retrouvé dans un champ proche. Les secours alertés, la gendarmerie du Noun se saisit immédiatement de l'affaire. Le couple était parent de cinq enfants.

Une altercation fatale dans un foyer sous tension

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs dessinent un contexte de violences conjugales au Cameroun ancré dans des difficultés relationnelles durables. Une vive altercation aurait éclaté dans la nuit du vendredi. Les tensions qui couvaient ont atteint un point de rupture irréversible. La gendarmerie privilégie la piste d'un meurtre suivi d'un suicide, désigné sous le terme féminicide-suicide dans la littérature criminologique internationale. Ce schéma se définit comme un homicide commis par un partenaire intime, suivi du décès de l'auteur.

Une tragédie annoncée

Les violences conjugales ne surgissent pas sans signaux préalables. Les recherches documentent un cycle répété : tensions, escalade, explosion. À Mansouen comme ailleurs, les difficultés au sein du couple constituaient un facteur de risque identifiable. Le problème structurel tient au manque de dispositifs d'alerte et de prise en charge dans les zones rurales camerounaises. Les victimes potentielles n'ont souvent ni accès à un refuge, ni interlocuteur institutionnel crédible à proximité.

Des enjeux qui dépassent un fait divers

L'enquête de la gendarmerie du Noun doit établir la chronologie précise et confirmer ou infirmer la thèse retenue. Le sort des cinq enfants orphelins pose une question urgente de prise en charge sociale.

Quand le silence coûte des vies

Le drame de Mansouen n'est pas un fait isolé. Il est le symptôme visible d'une réalité tue : les violences conjugales causent des morts dans des foyers camerounais sans que les systèmes d'alerte n'interviennent à temps. Cinq enfants en portent désormais les conséquences. La question qui demeure : combien de familles vivent aujourd'hui sous la même menace, sans que personne ne le sache ?

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