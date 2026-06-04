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Mindcaf corruption : La gangrène persiste malgré la suspension de 21 agents
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CAMEROUN :: Mindcaf corruption : La gangrène persiste malgré la suspension de 21 agents :: CAMEROON

La décision du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) de suspendre provisoirement 21 agents du cadastre pour fraude, falsification de documents et manquements éthiques avait été saluée comme un signal fort de la volonté des pouvoirs publics de restaurer l'intégrité dans la gestion foncière. Cependant, plusieurs mois après cette mesure disciplinaire, de nombreux usagers continuent de dénoncer les mêmes pratiques qui gangrènent le secteur.

Sur le terrain, les plaintes restent récurrentes. Des dossiers fonciers qui disparaissent mystérieusement, des délais de traitement anormalement longs, des demandes de paiements informels et des actes administratifs bloqués sans justification continuent d'alimenter le mécontentement des citoyens. Pour de nombreux usagers, la suspension de quelques agents, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à éradiquer un phénomène profondément enraciné dans certains services.

La perte des dossiers constitue l'une des principales préoccupations. Plusieurs citoyens affirment avoir déposé des demandes de titres fonciers ou de mutations dont les traces semblent s'être évaporées au fil des procédures. Une situation qui oblige souvent les intéressés à reconstituer leurs dossiers à grands frais, tout en rallongeant considérablement les délais administratifs.

À cela s'ajoutent les accusations persistantes de corruption. Certains usagers dénoncent l'existence de circuits parallèles permettant d'accélérer les procédures moyennant des sommes d'argent non prévues par les textes réglementaires. Cette réalité, régulièrement dénoncée par les organisations de la société civile, contribue à fragiliser davantage la confiance des populations envers l'administration foncière.

Le secteur foncier demeure pourtant stratégique pour le développement économique du Cameroun. La sécurisation des droits fonciers, l'accès transparent à la propriété et la fiabilité des documents cadastraux constituent des éléments essentiels pour attirer les investissements et prévenir les conflits liés à la terre.

Face à cette situation, plusieurs observateurs estiment que la lutte contre les dérives doit aller au-delà des sanctions individuelles. Ils plaident pour une modernisation complète des procédures, notamment à travers la numérisation intégrale des archives foncières, le suivi électronique des dossiers et le renforcement des mécanismes de contrôle interne.

Si la suspension des 21 agents a marqué une étape importante dans l'assainissement du secteur, le défi reste immense. Pour de nombreux citoyens, la véritable victoire sera atteinte lorsque les pratiques de corruption, les pertes de dossiers et les abus administratifs ne seront plus qu'un mauvais souvenir dans les services fonciers du Cameroun.

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