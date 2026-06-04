CAMEROUN :: Ivana Essomba acquittée : la décision qui choque la famille Fombor :: CAMEROON

Dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, Bryan Fombor mourait poignardé à Yaoundé. Six ans plus tard, sa mère attend toujours, un acquittement contesté pèse sur la conscience collective, et les zones d'ombre de cette affaire n'ont jamais été aussi épaisses.

Il avait 27 ans. Il était fils unique. Il était connu. Et cette nuit-là, au carrefour Omnisports de Yaoundé, il est mort poignardé sur la chaussée.

Ce qui aurait dû être un fait divers tragique est devenu l'une des affaires judiciaires les plus controversées du Cameroun contemporain. Showbiz. Politique. Argent intact sur le corps. Survivante sans une égratignure. Images de vidéosurveillance contradictoires. Un accusé mort en prison avant de parler.

Et une mère qui, six ans après, se lève chaque matin pour dire : la vérité n'a pas encore été dite.

Il est tard. Bryan Fombor, 27 ans, figure de la jet-set yaoundéenne et fils unique d'Esther Fombor, se trouve à la station Texaco d'Omnisports en compagnie d'Ivana Obama Essomba, animatrice de la chaîne Vision 4. Quelques minutes plus tard, des hommes à moto surgissent. Bryan est poignardé. Il ne survivra pas à ses blessures.

Son corps sera retrouvé abandonné sur la chaussée.

La version qui ne tient pas.

La nuit même des faits, Ivana Essomba livre son récit : une agression de motomen cherchant à voler le couple. Elle dit s'en être sortie en se débattant et grâce à une intervention providentielle.

Mais les faits résistent mal à l'examen.

Elle sort de l'agression sans la moindre blessure. Son téléphone est intact. La forte somme d'argent que portait Bryan sur lui n'a pas été touchée. Et surtout les images des caméras de vidéosurveillance contredisent frontalement certains éléments de sa déclaration.

Pour les enquêteurs, l'évidence s'impose rapidement : l'objectif n'était pas le vol. C'était l'élimination.

La mère de Bryan, Esther Fombor, apporte un élément supplémentaire, glaçant : selon elle, Ivana Essomba avait cherché à joindre son fils avec insistance dans les vingt minutes précédant sa mort. Et c'est elle Ivana qui l'a appelée pour lui annoncer le décès de son enfant.

L'arrestation, le procès, le verdict.

Ivana Essomba est arrêtée quelques semaines après le meurtre, puis rapidement relaxée. Elle demeure néanmoins la suspecte principale aux yeux des enquêteurs. Dix-huit mois d'instruction. Une cinquantaine d'interrogatoires. Et en avril 2022, le procès s'ouvre devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi.

Huit personnes comparaissent pour complicité d'assassinat : Ivana Obama Essomba, André Agladala, Djingui Djamo, Salomon Hamada, Maxim Nailengarti, Patrick Nde Mouaffo, Gustave Mbida et Armel Amborira. L'un d'eux décède en détention avant le verdict.

Le 12 juillet 2023 soit plus de trois ans après la mort de Bryan le tribunal rend sa décision. André Agladala et Djingui Djamo sont reconnus coupables. Ivana Obama Essomba est acquittée au bénéfice du doute.

L'avocat de la famille Fombor attaque immédiatement l'acquittement.

Le détenu qui voulait parler.

Esther Fombor évoque un élément que les proches n'ont pas oublié. Un certain Salomon, l'un des présumés auteurs du meurtre, aurait manifesté l'intention de révéler la vérité sur cette affaire avant de mourir en détention, dans des circonstances qu'elle juge troublantes.

Un homme qui voulait parler. Mort avant de le faire. Le détail qui hante.

Les ramifications que personne n'ose nommer.

La presse camerounaise a, dès les premières semaines, évoqué des ramifications allant du monde du showbiz aux sphères politiques. Le nom d'Amougou Belinga homme d'affaires influent, aujourd'hui incarcéré a régulièrement circulé dans l'opinion publique en lien avec cette affaire. Aucune mise en cause judiciaire formelle n'a cependant été établie à ce stade sur ce point précis.

Six ans. Une mère. Une certitude.

Esther Fombor est catégorique : son fils a été assassiné de manière préméditée. Le verdict ne l'a pas apaisée. L'acquittement ne l'a pas convaincue. Et chaque 4 juin, elle porte le même message : l'oubli est la ruse du diable.

Son fils avait 27 ans. Il serait aujourd'hui âgé de 33 ans.

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