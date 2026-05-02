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© Camer.be : Toto Jacques
- 02 May 2026 15:59:43
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CAMEROUN :: Georges Gilbert BAONLA demande un report d’audition :: CAMEROON
Le 30 avril 2026, deux avocats camerounais se constituent officiellement pour défendre Georges Gilbert BAONLA. Leur première requête : un report d’audition d’une semaine.
Une lettre de constitution aux mains de la gendarmerie
Le cabinet Hugues Arsène MEDOU, basé à Yaoundé, a adressé un courrier référencé N/R : 230.S/BAONGLA/HAM/04-26 au Lieutenant-Colonel chef du Service Central de Recherche Judiciaire de la Gendarmerie Nationale. La date est le 30 avril 2026. L’objet est une lettre de constitution. Les avocats désignés sont Maîtres Alice NKOM et Hugues Arsène MEDOU, tous deux inscrits au Barreau du Cameroun. Le client, BAONLA Georges Gilbert, élit domicile au cabinet de ses conseils. L’acte signifie que toute notification ou signification de procédure doit être adressée à cette adresse. La constitution d’avocat est une formalité obligatoire dans la procédure pénale camerounaise.
Pourquoi un report d’audition est demandé
La lettre sollicite un report d’audition d’une semaine. La raison invoquée est la constitution récente des avocats. Le texte précise que les conseils doivent être briefés sur les faits de la cause. Ils doivent également rassembler les éléments de confort au soutien de la déposition de leur client. En droit camerounais, le droit à une défense préparée est un principe fondamental. Un délai de préparation est souvent accordé lorsqu’un nouveau conseil entre dans la procédure. La demande explicite d’une semaine témoigne d’une volonté de rapidité, sans renoncer à une défense effective.
Comment fonctionne la constitution d’avocat au cameroun
La constitution d’avocat se définit comme l’acte par lequel une personne physique ou morale désigne officiellement un avocat pour la représenter dans une procédure judiciaire. Cet acte doit être notifié à l’autorité chargée de l’enquête ou de la poursuite. En l’espèce, l’autorité est le Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale. La lettre mentionne l’élection de domicile au cabinet. Cette élection a une conséquence pratique : tous les actes de procédure (convocation, notification, signification) sont valablement délivrés à l’adresse du cabinet. Le client n’a plus à recevoir personnellement les documents. La demande de report d’audition est accessoire mais stratégique. Elle permet aux avocats de prendre connaissance du dossier, de rencontrer le client et de préparer une déposition cohérente.
Impacts sur la procédure pénale camerounaise
À court terme (6 à 12 mois), cette constitution oblige la gendarmerie à reporter l’audition. Le délai d’une semaine est raisonnable et devrait être accordé. Si le report est refusé, le client pourrait invoquer une violation des droits de la défense. À long terme (3 à 5 ans), la systématisation des demandes de report pourrait ralentir les enquêtes. Mais elle renforce aussi la professionnalisation des cabinets d’avocats au Cameroun. La présence d’un cabinet binational (Cameroun et Nigeria) indique une ouverture régionale. L’élection de domicile protège le client contre les notifications irrégulières. À terme, les autorités judiciaires devront s’adapter à une défense plus technique et plus exigeante.
La demande de report est-elle un droit ou une faiblesse de la procédure ?
La constitution de Maîtres NKOM et MEDOU est claire et professionnelle. Le report sollicité est justifié par les délais de préparation. Mais la gendarmerie camerounaise acceptera-t-elle de décaler son calendrier ? La réponse déterminera l’équilibre entre efficacité répressive et droits de la défense.
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