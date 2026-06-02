CAMEROUN :: Modeste Mopa, Danwe, Amougou : le triangle de l’ombre :: CAMEROON

Alors que le procès de l’assassinat de Martinez Zogo exhume des liens invisibles, l’ancien directeur des impôts Modeste Mopa se retrouve éclaboussé par des échanges téléphoniques avec un suspect clé et le scandale Vision 4 (9 milliards de FCFA de remise fiscale) revient hanter la République.

9 milliards de FCFA. Effacés d’un trait de plume.

C’est le cadeau fiscal que l’État camerounais a offert à Jean-Pierre Amougou Belinga, le puissant patron du groupe L’Anecdote et propriétaire de Vision 4, en août 2022. Une réduction spectaculaire de près de 10,8 milliards à 1,8 milliard accordée par le ministère des Finances, après que des inspecteurs des impôts eurent été jetés en prison pour avoir osé réclamer la somme initiale.

À l’époque, on avait parlé d’« erreur de calcul ». Ou d’« arrangement transactionnel ».

Aujourd’hui, ce dossier resurgit dans l’effroyable lumière du procès de l’assassinat de Martinez Zogo, le journaliste d’investigation retrouvé mort en janvier 2023. Et les noms qui tournent dans la bouche des juges ne sont pas seulement ceux des tueurs présumés.

Il y a aussi celui de Modeste Mopa, directeur général des Impôts au moment de la remise fiscale. Un homme qui, selon des informations non encore confirmées judiciairement, aurait eu des échanges téléphoniques avec Justin Danwe, l’un des principaux accusés dans l’enlèvement et le meurtre de Martinez Zogo.

Coïncidence ? Lien ? Le Cameroun retient son souffle.

2022 Le hold-up fiscal silencieux

Rappelons les faits. En mars 2022, la Direction générale des impôts (DGI) notifie à Vision 4 un redressement de 10,8 milliards de FCFA. Impôts impayés, pénalités, taxes diverses. Le fisc est formel : l’entreprise doit payer.

Sauf que Jean-Pierre Amougou Belinga ne l’entend pas de cette oreille. Il porte plainte pour « tentative d’extorsion de fonds ». Plusieurs inspecteurs des impôts sont arrêtés, placés en détention provisoire. L’affaire fait grand bruit.

Puis, en août 2022, coup de théâtre : le ministère des Finances annonce une « remise transactionnelle exceptionnelle » au profit de Vision 4. La dette passe en quelques jours à 1,8 milliard. Soit une réduction de 9 milliards l’équivalent du budget annuel de plusieurs communes camerounaises.

À l’époque, les Camerounais s’interrogent. L’administration fiscale s’est-elle trompée à hauteur de 9 milliards ? Les inspecteurs étaient-ils incompétents ou malveillants ? Ou bien quelqu’un de très haut placé a-t-il décidé que le contribuable méritait un traitement de faveur ?

Les réponses n’ont jamais été données.

2023 Martinez Zogo, la vérité qui tue

Martinez Zogo, journaliste d’investigation connu pour ses révélations sur les élites, travaillait avant sa mort sur plusieurs dossiers sensibles. L’un d’eux concernait la gestion de la ligne 94 une source de financement opaque et les affaires d’Amougou Belinga.

Selon des sources proches de l’enquête, Zogo aurait reçu, de la part d’une personne bien placée, des informations très confidentielles sur les montages fiscaux et financiers du puissant homme d’affaires.

Le 17 janvier 2023, son corps est retrouvé à Yaoundé, atrocement mutilé. L’émotion est nationale. Un procureur est nommé. Une commission d’enquête internationale (Interpol, France) est dépêchée.

2025-2026 Le procès révèle des connexions inattendues

Aujourd’hui, le procès des accusés de l’assassinat de Martinez Zogo se tient à Yaoundé. À la barre, des noms qui font froid dans le dos. Parmi eux, Justin Danwe, présenté par les enquêteurs comme l’un des principaux organisateurs de l’enlèvement et de la mort du journaliste.

Et c’est là que le passé ressurgit.

Des informations non encore versées publiquement au dossier selon nos confrères indiqueraient que Modeste Mopa (DGI en 2022) a eu des échanges téléphoniques répétés avec Justin Danwe à l’époque des faits.

Le problème, c’est que Modeste Mopa était le chef du fisc au moment où Vision 4 obtenait la plus grande remise fiscale de l’histoire récente. Et que Vision 4 appartient à Jean-Pierre Amougou Belinga, dont le nom est régulièrement cité dans l’affaire Zogo même s’il n’est pas officiellement mis en cause.

Le lien qui dérange

Ainsi se dessine un triangle obscur :

- Jean-Pierre Amougou Belinga : bénéficiaire de la remise de 9 milliards, propriétaire de médias, proche de plusieurs personnalités politiques.

- Modeste Mopa : ex-patron des impôts, en charge au moment de la remise, et désormais cité dans des échanges téléphoniques avec un accusé de meurtre.

- Justin Danwe : principal suspect dans l’assassinat de Martinez Zogo, et interlocuteur téléphonique de Modeste Mopa.

Ce que Martinez Zogo savait

Avant de mourir, le journaliste avait reçu des documents explosifs. Selon une source bien informée, il détenait des preuves sur :

- La manière dont certains opérateurs économiques bénéficiaient de remises fiscales sans contrôle.

- Les flux financiers suspects en lien avec la ligne 94 (structure de gestion de dettes publiques).

- Les liens entre certains hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires controversés.

Zogo n’a jamais pu publier ces informations. Mais le procès en train de se dérouler pourrait bien les exhumées.

Et maintenant ?

La question qui brûle les lèvres des Camerounais est simple : la justice va-t-elle rouvrir le dossier Vision 4 ?

Pour l’instant, le parquet reste silencieux. Modeste Mopa n’est pas inculpé. Les échanges téléphoniques avec Danwe, s’ils sont avérés, n’ont pas encore été officiellement versés au débat.

Mais les avocats de la partie civile, dans l’affaire Zogo, ont déjà demandé un élargissement des investigations à « toute personne ayant facilité, par son action ou son inaction, les conditions de l’assassinat ».

Coïncidence ou coup de théâtre ? Les prochaines semaines diront si les fantômes de 2022 doivent vraiment retourner dans leur tombe.

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