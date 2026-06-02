CAMEROUN :: Accident à Étoulé : un bus Nationale Voyage perd le contrôle, plusieurs blessés :: CAMEROON

Un bus de l'agence Nationale Voyage a perdu le contrôle ce mardi matin à Étoulé, à la sortie de Nsem, faisant plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de district de Nanga Eboko aucun décès n'est signalé à ce stade.

Ce mardi matin, la route a failli tourner au drame.

À Étoulé, à la sortie de Nsem, un bus de l'agence Nationale Voyage a perdu le contrôle. Le choc. Les cris. Les secours qui s'organisent dans l'urgence.

Plusieurs passagers ont été blessés et rapidement acheminés vers l'hôpital de district de Nanga Eboko. La bonne nouvelle la seule : aucun décès n'est signalé pour l'instant.

Mais les questions, elles, restent entières. Que s'est-il passé exactement sur cette portion de route ? Qu'est-ce qui a provoqué la perte de contrôle ? Et combien de temps encore les axes camerounais seront-ils le théâtre de tels accidents ?

Les faits, tels qu'ils sont connus à cette heure

Ce mardi 2 juin 2026, en matinée, un véhicule de transport de l'agence Nationale Voyage a été impliqué dans un accident de la route sur l'axe Étoulé, à la sortie de la localité de Nsem, dans la région du Centre, non loin de Nanga Eboko.

Selon les premières informations recueillies auprès de sources présentes sur les lieux, le bus en partance aurait perdu le contrôle dans des circonstances qui n'ont pas encore été officiellement établies. L'impact a causé plusieurs blessés parmi les passagers à bord.

Les victimes ont été rapidement prises en charge et évacuées vers l'hôpital de district de Nanga Eboko, l'établissement de santé de référence le plus proche. À l'heure de la publication de cet article, aucun décès n'a été signalé par les sources locales. Un élément qui, au vu des circonstances, constitue un soulagement.

Les autorités compétentes ont été alertées. Les causes exactes de l'accident état du véhicule, conditions de la chaussée, vitesse, fatigue du conducteur restent à déterminer dans le cadre des investigations en cours.

Un axe routier sous surveillance

La route reliant Yaoundé à Nanga Eboko, via Nsem et ses environs, est une artère de transit importante pour la région du Centre et ses connexions vers l'Adamaoua. Elle est régulièrement empruntée par les agences de transport interurbain.

Comme de nombreux axes au Cameroun, ce tronçon concentre un trafic mixte cars de voyageurs, camions de marchandises, véhicules légers dans des conditions d'infrastructure qui font l'objet de préoccupations récurrentes de la part des usagers et des associations de défense des droits des passagers.

L'accident de ce matin s'inscrit malheureusement dans une tendance nationale documentée. Selon les données de l'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONASER), les accidents de transport en commun représentent une part significative de la sinistralité routière camerounaise, avec des causes récurrentes : surcharge des véhicules, vitesse excessive, mauvais état mécanique, et fatigue des conducteurs.

Ce qu'on ne sait pas encore

À ce stade, plusieurs éléments restent non confirmés et devront être précisés par les autorités ou les premières enquêtes :

Le nombre exact de blessés et la gravité de leurs blessures n'ont pas été officiellement communiqués. L'état du véhicule avant le départ notamment les dernières vérifications techniques effectuées est inconnu. Les conditions météorologiques et l'état de la chaussée au moment des faits n'ont pas été précisés. Aucune déclaration officielle de Nationale Voyage n'avait été publiée au moment de la rédaction de cet article.

Nationale Voyage : une agence sous le feu des questions

Nationale Voyage est l'une des agences de transport longue distance opérant sur le territoire camerounais. Comme l'ensemble du secteur, elle est soumise aux réglementations du ministère des Transports en matière de contrôle technique, de qualification des conducteurs et de respect des normes de sécurité.

Tout accident impliquant une agence agréée ouvre automatiquement la question de la responsabilité civile et, potentiellement, pénale selon les conclusions des enquêtes techniques.

Pensées aux blessés

Au-delà des questions institutionnelles et sécuritaires, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui se trouvaient dans ce bus ce matin. Des voyageurs qui ont embarqué avec un billet et un horaire d'arrivée en tête et qui se retrouvent aujourd'hui hospitalisés.

Prompt rétablissement à toutes les personnes blessées dans cet accident. Nos pensées vont également à leurs familles et proches, qui attendent des nouvelles.

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