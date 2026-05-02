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Fausse convocation sur les réseaux sociaux : l’arnace algorithmique qui piège les avocats
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Le 30 avril 2026, un cabinet d’avocats camerounais publie une mise au point inédite. Maître Rufin Mayang dément formellement représenter son ancien client Georges Gilbert BAONGLA dans une procédure en cours. Motif : un document falsifié circule sur les réseaux sociaux, mentionnant son cabinet. Une première dans le paysage judiciaire camerounais. Mais un phénomène appelé à s’amplifier.

Une convocation judiciaire bidon devenue virale

Un écrit non officiel, estampillé au nom du cabinet Mayang, a été massivement partagé sur Facebook et WhatsApp. Ce document prétend que l’avocat soutient M. BAONGLA face au Ministère Public, suite à une convocation émanant du Service Central des Recherches Judiciaires de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé. La réalité est autre. Maître Mayang précise avoir défendu ce client dans un litige distinct, opposé à un certain AMOUGOU BELINGA Jean Pierre. Aucune constitution automatique n’existe. L’avocat a donc écrit au Lieutenant-Colonel chargé de l’enquête pour lever toute ambiguïté.

Pourquoi la désinformation algorithmique cible le droit

Le document falsifié répond à une logique de désinformation algorithmique. Les réseaux sociaux amplifient sans filtre tout contenu à forte charge émotionnelle ou autoritaire. Une convocation judiciaire usurpe l’autorité de l’État. En y associant un vrai cabinet, les faussaires augmentent la crédibilité du faux. La mécanique est simple : créer un doute sur la représentation légale d’un mis en cause, influencer l’opinion ou même le cours d’une enquête. L’usurpation d’identité d’avocat devient une arme de déstabilisation judiciaire. Le phénomène n’est pas isolé. Au Cameroun, la justice subit une pression croissante des rumeurs numériques.

Comment un faux document juridique devient viral

Un fake se propage via trois leviers. D’abord, sa présentation imite le format officiel : en-tête, matricule d’avocat, numéros de téléphone. Ensuite, les réseaux sociaux à forte audience locale (WhatsApp, Facebook) n’ont aucun mécanisme de vérification en amont. Enfin, l’effet de répétition algorithmique : plus un contenu est partagé, plus les plateformes le recommandent, même faux. Ici, le cabinet Mayang a dû réagir par une note d’information envoyée au procureur, au gouverneur, au préfet, à la gendarmerie et à la presse. Une contre-attaque classique mais lourde. La charge de la preuve inverse bascule vers la victime du faux.

La justice peut-elle encore ignorer la vérification algorithmique ?

Quand un simple document bidon force un avocat à écrire à six autorités différentes, le système montre ses failles. La question n’est plus de savoir si de telles falsifications se multiplieront, mais combien de temps les juridictions mettront à déployer des contre-mesures numériques à la hauteur.

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