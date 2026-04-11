CAMEROUN :: Palais de Verre : 6 milliards promis, 36 milliards payés — le scandale chiffré :: CAMEROON

Un don chinois à 60 milliards qui aurait coûté 36 milliards supplémentaires au contribuable camerounais

Six milliards prévus. Trente-six milliards décaissés, selon des révélations publiées par les Panorama Papers. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, surnommé Palais de Verre et présenté comme un don de la Chine, est au cœur d'un scandale financier qui secoue Yaoundé.

Ce qu'on sait : un projet sino-camerounais aux chiffres devenus incontrôlables

Le Palais de Verre de Yaoundé désigne le nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, financé dans le cadre de la coopération sino-camerounaise. La Chine a pris en charge la construction du bâtiment, évalué à environ 60 milliards de francs CFA. L'accord initial prévoyait une contribution camerounaise de 6 milliards de francs CFA pour les aménagements et la contrepartie locale.

Selon les Panorama Papers, publication dont les révélations sont rapportées par Henri Matip Ma Soundjock dans une tribune récente, l'État camerounais aurait en réalité décaissé 36 milliards de francs CFA soit six fois le montant annoncé. Ces allégations n'ont pas encore fait l'objet d'un démenti officiel ni d'une confirmation judiciaire. Elles alimentent cependant un débat public croissant sur la transparence de ce chantier emblématique.

À ces chiffres s'ajoute une allégation supplémentaire : la cérémonie de baptême du bâtiment aurait coûté plus d'un milliard de francs CFA aux contribuables. Des soupçons de détournement de matériaux de construction, importés en franchise douanière, sont également évoqués dans la même source.

Pourquoi ce type de scandale prospère : la coopération internationale comme angle mort du contrôle public

Les projets financés dans le cadre de la coopération sino-africaine présentent une vulnérabilité structurelle : ils combinent des flux financiers bilatéraux opaques, des marchés attribués hors procédures concurrentielles locales et une communication officielle qui insiste sur le caractère de « don » pour minimiser le contrôle public.

Lorsqu'un projet est présenté comme un cadeau diplomatique, la pression politique pour en auditer les coûts réels diminue. Les exonérations douanières accordées aux matériaux d'un tel chantier créent des espaces de prédation : des biens exonérés peuvent être détournés vers des circuits privés sans que la chaîne de contrôle habituelle s'active. Ce mécanisme n'est pas propre au Cameroun. Il a été documenté dans plusieurs pays africains ayant accueilli des projets d'infrastructure financés par des partenaires étrangers.

Le scandale du Palais de Verre illustre comment un projet vitrine peut simultanément servir d'outil diplomatique et de vecteur de surfacturation, dès lors que les mécanismes de contrôle sont neutralisés par la rhétorique du don.

L'équation Datouo : construire le palais, puis le présider

L'élément le plus politiquement sensible de cette affaire est la trajectoire de Théodore Datouo. Cet opérateur économique a supervisé la construction du Palais de Verre. Il vient d'être porté à la présidence de la Chambre basse l'Assemblée nationale dont il a géré le chantier.

La question du conflit d'intérêts au Cameroun se pose ici avec une acuité particulière. Un président d'assemblée est, dans tout système parlementaire, garant du contrôle budgétaire de l'institution qu'il dirige. Lorsque ce même président a supervisé les travaux dont les coûts sont aujourd'hui contestés, sa capacité à ordonner ou soutenir un audit indépendant de ce chantier devient structurellement compromise.

La tribune de Matip Ma Soundjock formule cette contradiction sans ambiguïté : on ne peut pas construire le palais et présider l'institution chargée d'en contrôler les comptes. Cette observation ne constitue pas en elle-même une accusation judiciaire. Elle soulève une question de gouvernance institutionnelle que les règles élémentaires de séparation des responsabilités auraient dû prévenir.

Entre TCS, Cour des comptes et crédibilité parlementaire

La pression pour l'ouverture d'une enquête du Tribunal Criminel Spécial (TCS) et d'un audit de la Cour des comptes du Cameroun va s'intensifier. La société civile et plusieurs juristes ont d'ores et déjà formulé ces demandes. La réponse ou l'absence de réponse des institutions compétentes sera elle-même un signal sur l'état de la gouvernance financière camerounaise.

Transparent ou opaque : le Parlement peut-il auditer sa propre maison ?

La métaphore du Palais de Verre n'est pas anodine. Un bâtiment de verre est censé rendre visible ce qui s'y passe. Si les allégations chiffrées 30 milliards de surplus non expliqués, un milliard pour une cérémonie d'inauguration sont avérées, c'est le principe même de transparence parlementaire qui est mis en cause. La question ouverte est simple : un Parlement peut-il exiger des comptes au gouvernement s'il refuse de rendre des comptes sur la construction de son propre siège ?

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