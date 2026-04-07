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Nourane Foster, la députée PCRN qui tourne le dos à Cabral Libii sans le dire
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Nourane Foster, la députée PCRN qui tourne le dos à Cabral Libii sans le dire

Une séparation politique sans déclaration

Tout se lit dans les images. Nourane Foster, députée PCRN et figure connue du renouveau politique camerounais, n'a toujours pas prononcé un seul mot sur sa situation au sein de son parti. Pourtant, ses actes parlent à sa place.

Depuis plusieurs semaines, elle apparaît régulièrement aux côtés de Datouo Théodore, fraîchement élu président de l'Assemblée nationale. Elle figure dans son cercle proche. Elle publie leurs photos communes. Le signal est à peine voilé.

Un terrain préparé de longue date

Cette rupture de banc ne surgit pas du néant. Son mari, responsable régional Ouest du PCRN, a démissionné du parti il y a plusieurs mois. Un acte qui, rétrospectivement, ressemble à une préparation du terrain.

Le couple Foster avance rarement au hasard. La démission du mari précède le repositionnement de l'élue. Le schéma est lisible : une sortie progressive, sans fracas, sans communiqué.

Cabral Libii effacé des timelines

Jusqu'à récemment, Cabral Libii occupait une place centrale dans la communication numérique de la députée. Louanges publiques, publications régulières, soutien affiché. Ce chapitre est aujourd'hui clos.

Son nom a disparu de la timeline politique de Foster. La messe est dite, selon les observateurs proches du dossier. Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste un silence assourdissant là où il y avait de l'enthousiasme.

Trois scénarios sur la table

Les analystes politiques identifient trois trajectoires possibles pour Nourane Foster dans les prochains mois.

Premier scénario : une adhésion formelle au RDPC, le parti au pouvoir, dont Datouo Théodore est un pilier. Ce choix offrirait une protection institutionnelle solide avant les élections de l'année prochaine.

Deuxième scénario : un poste dans le cabinet du nouveau PAN, à l'Assemblée nationale. Une reconversion technique plutôt que partisane, qui préserverait son indépendance apparente.

Troisième scénario : le statu quo risqué. Rester nominalement au PCRN sans y militer, et aborder les prochaines élections législatives dans une situation ambiguë; le scénario le moins probable au regard des signaux envoyés.

Les enjeux d'une recomposition plus large

Ce repositionnement politique de Nourane Foster n'est pas un épiphénomène. Il s'inscrit dans une dynamique de fragilisation des partis d'opposition de la troisième voie au Cameroun.

Le PCRN, construit autour de la personnalité de Cabral Libii, peine à retenir ses cadres à mesure que l'horizon électoral approche. La logique de survie politique reprend ses droits. Les figures qui avaient parié sur le renouveau réévaluent leurs positions.

La politique camerounaise à l'heure des arbitrages silencieux

Nourane Foster n'a rien annoncé. Elle n'a pas besoin de le faire. Dans la politique camerounaise, les décisions les plus significatives se lisent dans les présences, pas dans les discours.

La vraie question n'est pas de savoir si elle quitte le PCRN. Elle est déjà posée et la réponse est dans chaque photo publiée avec le PAN. La vraie question est : combien d'autres suivront ce même chemin discret vers les couloirs du pouvoir ?

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