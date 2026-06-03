CAMEROUN :: 35 millions pour tuer un journaliste : le tribunal révèle tout :: CAMEROON

Des preuves numériques implacables, deux circuits financiers révélés, et un dossier qui resserre inexorablement son étau sur les commanditaires présumés de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Il y a d'abord eu le silence. Puis le corps. Puis les aveux arrachés au métal froid des serveurs numériques.

Devant le Tribunal militaire de Yaoundé, quelque chose a basculé. L'expert forensique a posé ses conclusions sur la table, et dans le box des accusés, personne n'a esquissé le moindre sourire. Les téléphones avaient tout gardé. Les vidéos. Les transferts. Les traces d'une traque organisée, financée, exécutée.

35 millions de francs CFA d'un côté. 50 000 de l'autre. Et entre les deux, la vie d'un journaliste.

AFFAIRE MARTINEZ ZOGO : LES PREUVES NUMÉRIQUES BOULEVERSENT LE PROCÈS AU TRIBUNAL MILITAIRE DE YAOUNDÉ

Le procès pour l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, chef de chaîne d'Amplitude FM, vient de franchir un tournant décisif. Devant le Tribunal militaire de Yaoundé, l'expertise cybercriminalistique du Professeur Georges Bell Bitjoka a mis au jour deux circuits financiers distincts et des preuves numériques que la défense peine désormais à contester.

Des téléphones comme témoins

Tout commence par une analyse minutieuse. Les données informatiques extraites des téléphones des accusés ont été examinées dans leurs moindres détails lors des dernières audiences publiques. Parmi les découvertes les plus lourdes de conséquences : des fichiers vidéos cruciaux, récupérés via les sauvegardes automatiques de serveurs distants, liés aux comptes de certains suspects.

L'un d'eux retient particulièrement l'attention : l'adjudant-chef de gendarmerie Godji Oumarou Vincent. Selon les conclusions du rapport d'expertise, les fichiers retrouvés dans son espace de stockage numérique documentent les derniers instants de la victime. Une réalité accablante, longuement discutée par les avocats des deux camps.

Pour les conseils de la famille Zogo, ces éléments matériels viennent corroborer les charges de complicité de torture et d'assassinat en bande organisée pesant sur ce membre présumé du commando. Son statut dans le box des accusés s'est considérablement alourdi depuis ces révélations.

Deux circuits, une même logique criminelle

La question du financement constitue l'un des piliers de la stratégie du parquet militaire. L'analyse des communications et des transferts de fonds a mis en lumière deux réalités financières complémentaires.

D'un côté, les frais de terrain : des sommes individuelles de 50 000 FCFA ont circulé au sein des exécutants présumés. Le tribunal les examine non pas comme le prix d'un contrat, mais comme des frais de subsistance, de carburant et de filature étalés du 6 au 17 janvier 2023. Pour l'accusation, ces montants témoignent du caractère méthodique et planifié de la traque.

De l'autre, l'enveloppe de commandement : la qualification d'assassinat commandité repose sur une transaction globale estimée à 35 millions de FCFA. Selon l'ordonnance de renvoi, ce capital présumé aurait transité depuis l'entourage de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, via le colonel Etoundi Nsoé, vers le lieutenant-colonel Justin Danwe, pour structurer l'ensemble de l'opération.

Cette dissociation des flux financiers permet au parquet de maintenir une ligne d'accusation cohérente. Il s'agit de démolir l'argument d'un simple dérapage sur le terrain pour imposer la thèse d'une action coordonnée, financée depuis les plus hauts échelons.

La défense contre-attaque

Face à ces pièces techniques, les avocats de la défense, notamment ceux de Jean-Pierre Amougou Belinga, ne désarment pas. Ils contestent la validité de certaines conclusions forensiques et préparent leur contre-interrogatoire pour récuser toute implication directe dans la mort du journaliste.

La bataille judiciaire s'annonce technique, âpre, et déterminante. Car derrière les algorithmes et les métadonnées, c'est la vérité sur l'assassinat d'un homme qui cherche, enfin, à se frayer un chemin vers la lumière.

Un procès aux enjeux continentaux

L'affaire Martinez Zogo dépasse largement les frontières du Cameroun. Elle est devenue un symbole dans le débat sur la liberté de la presse en Afrique centrale, et son dénouement judiciaire est suivi avec une attention soutenue par les organisations de défense des journalistes à travers le monde.

Le Tribunal militaire de Yaoundé reprendra ses audiences prochainement. Les preuves parlent. Reste à savoir si la justice les entendra jusqu'au bout.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp