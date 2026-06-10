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Exposition : Les yeux de Paris sous le charme de « Making History »
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FRANCE :: Exposition : Les yeux de Paris sous le charme de « Making History »

À l’occasion du vernissage de l’exposition Making History, le 28 mai dernier dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, l’artiste franco-ivoirienne Louison By Lola a réuni un public nombreux venu découvrir un univers plastique singulier, où mémoire, émotion et imaginaire dialoguent avec une rare intensité.

L’exposition Making History de Louison By Lola (Louise Coffi de son vrai nom) poursuit encore son aventure parisienne pour quelques jours. Au 81, rue des Saints-Pères, l’espace qui l’accueille continue d’ouvrir ses portes aux amateurs d’art, curieux et passionnés désireux de découvrir, ou redécouvrir, le travail d’une artiste dont la démarche séduit par son originalité et sa finesse d’exécution.

Le soir du vernissage, le succès tient la promesse des fleurs. Aux environs de 20 heures, les visiteurs affluent déjà autour du rendu plastique de Louise. Vêtue d’une création du styliste camerounais Imane Ayissi, Louison By Lola accueille ses invités dans une atmosphère chaleureuse et élégante. Les sonnettes résonnent sans interruption ; les retardataires se pressent dans les couloirs du bâtiment pour rejoindre l’événement. Une affluence qui témoigne de l’intérêt croissant du public parisien pour une œuvre à la fois audacieuse, engagée et résolument contemporaine.

Sandra Coulibaly

Chargée de présenter l’artiste, son amie « fidèle », Sandra Coulibaly met en lumière autant la créatrice que la femme engagée. Son intervention éclaire une démarche artistique profondément ancrée dans l’humain et la transmission. Les sons de kora de l’artiste-musicien malien Baba Sacko apportent une embellie harmonique aux yeux qui regardent et aux oreilles qui écoutent.

Sur les murs, près d’une quarantaine de tableaux interpellent le regard. Ici, les codes traditionnels de l’exposition sont volontairement bousculés. Les cartels se limitent à des intitulés évocateurs, devenant eux-mêmes partie intégrante de la création. Aucun cadre ne vient délimiter les œuvres. Un choix assumé par l’artiste, qui privilégie une relation directe entre le spectateur et la matière. Parmi les pièces les plus remarquées figure Open les ailes, une composition où des ailes réalisées en papier japonais semblent surgir du support pour inviter à l’envol.

L’univers de Louison By Lola puise son inspiration dans les scènes de vie, les souvenirs collectifs et les grandes figures qui ont marqué l’histoire de l’humanité. À travers le collage, qu’elle explore comme un véritable palimpseste, l’artiste juxtapose fragments, matières et symboles pour faire émerger de nouveaux récits.

« Avec Making History, Louison By Lola explore les possibilités du collage envisagé comme un palimpseste. Par fragments, superpositions et recompositions, elle entrelace histoire collective et expérience intime, donnant à voir le langage de l’inconscient », explique son équipe curatoriale. Une démarche qui traduit, selon elle, une vision du monde en perpétuel mouvement, traversé d’archétypes, de personnages mythiques, de paradoxes réconciliés et d’élans profondément humains.

Autour de l’artiste, l’équipe qui porte le projet se projette déjà vers de nouveaux horizons. La photographe Anna De Bintzer et la responsable de la communication Lauren Dell Agnola travaillent à la suite de cette aventure artistique. Pour cette dernière, le vernissage fut un moment particulièrement émouvant. Elle voit dans l’œuvre de Louison « une volonté d’unir et de pacifier les paradoxes, tout en célébrant la beauté, la femme, l’homme et leur humanité commune ».

Anna De Bintzer, Lauren Dell Agnola

Parmi les visiteurs, la journaliste et passionnée d’arts plastiques Catherine Jouvin, également organisatrice du Festival Paix Arc-en-ciel, livre une lecture sensible de l’exposition. « Cette exposition rend hommage à l’humain. On y découvre une diversité d’émotions, des visages multiples, des couleurs vibrantes et des messages puissants », souligne-t-elle. Selon elle, le travail de Louison By Lola mérite d’être observé plusieurs fois tant il invite au voyage et à la réflexion. Anna De Bintzer voit dans ces œuvres le reflet fidèle de leur créatrice, qu’elle décrit comme « une personnalité atypique, presque déesse dans sa manière d’habiter son art ». Lauren Dell Agnola annonce déjà d’autres expositions consacrées à l’exploration du collage et de ses infinies possibilités narratives.

Quant à Louison By Lola, elle poursuit son chemin avec la même exigence créative. Déjà tournée vers de nouveaux projets, l’artiste entend continuer à faire émerger de son atelier des œuvres authentiques, porteuses de sens et d’émotion. Avec l’espoir que Making History, au-delà des murs parisiens, poursuive bientôt son voyage à travers le monde.

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