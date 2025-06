CAMEROUN :: Formation de 1000 jeunes aux métiers du digital dès juillet 2025 :: CAMEROON

Formation de 1000 jeunes aux métiers du digital dès juillet 2025

L’association ASPCO lance, à partir de juillet 2025, la 2ᵉ édition du programme ASPCO-DIGITAL-TRAINING, une initiative portée par Orlus Fosso et son équipe de jeunes dynamiques, animés par un objectif clair : former la jeunesse aux métiers du digital pour lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

À travers cette formation, ASPCO entend offrir une opportunité concrète à 1000 jeunes de se former à des compétences numériques recherchées, dans un monde en constante évolution. L’initiative, soutenue par les éditions Sopieprod Paris, propose une pédagogie de qualité, axée sur la pratique et l’insertion professionnelle.

Les modules proposés incluent :

Entrepreneuriat web

E-commerce

Marketing digital

Publicité en ligne

Cybersécurité

Autant de domaines aujourd’hui porteurs, capables d’ouvrir rapidement des débouchés aux jeunes en quête d’emploi ou d’indépendance économique.

Dans un contexte où la transition numérique est devenue une nécessité, réorienter la jeunesse camerounaise vers les métiers du digital n’est plus une option, mais une priorité. Et c’est ce défi qu’Orlus Fosso et l’équipe ASPCO ont décidé de relever, en mettant le numérique au service du développement et de l’émancipation des jeunes.