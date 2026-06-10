Biya voyage, le Cameroun patiente. Jusqu'à quand ? :: CAMEROON

En s'envolant pour un séjour privé mais certainement médical le 7 juin 2026, Paul Biya laisse derrière lui une capitale officielle paralysée par l'attente d'un remaniement ministériel et d'une vice-présidence que chaque départ présidentiel rend un peu plus urgente.

Il est parti.

Dimanche 7 juin 2026. Sous l'œil des caméras, dans le protocole habituel des cérémonies de départ, Paul Biya a quitté Yaoundé pour un court séjour privé. Poignée de mains, sourires figés, déférence des officiels alignés sur le tarmac.

Mais derrière les fastes du protocole, une tension sourde. Une question que personne n'ose formuler à voix haute mais que tout Yaoundé murmure depuis des semaines : le remaniement viendra-t-il enfin ou attendra-t-il encore ?

La vice-présidence promise, le gouvernement recomposé, les nominations attendues. Tout reste suspendu. Comme en apesanteur. Comme à chaque fois que l'avion présidentiel décolle.

Paul Biya s'envole, le remaniement attendra encore

Le chef de l'État camerounais a quitté la capitale ce dimanche pour un court séjour privé, laissant derrière lui une scène politique figée dans l'attente d'annonces gouvernementales maintes fois reportées.

La image est presque devenue un symbole. Paul Biya, serrant la main d'officiels sur le tarmac, Chantal Biya en robe fuchsia en retrait, le parapluie protocolaire déployé au-dessus du couple présidentiel. Tout est en ordre. Tout est à sa place. Sauf l'essentiel.

Un remaniement fantôme

Depuis plusieurs semaines, Yaoundé vit au rythme des rumeurs. Un remaniement ministériel est annoncé, démentis, rétabli, puis différé. Des noms circulent dans les couloirs du pouvoir. Des portefeuilles seraient en jeu. Des hommes et des femmes font leurs calculs, leurs alliances, leurs prières.

Mais le décret ne vient pas.

Plus significative encore : la création d'un poste de vice-président, mesure constitutionnelle dont l'annonce a été anticipée, analysée, commentée pendant des mois, reste lettre morte. Cette réforme, qui restructurerait en profondeur la chaîne de succession au sommet de l'État, est perçue par de nombreux observateurs comme le véritable marqueur politique de la fin de règne biyaïste.

L'attente comme mode de gouvernance

Ce n'est pas la première fois. Les analystes camerounais ont depuis longtemps identifié ce phénomène : chaque voyage présidentiel produit le même effet d'arrêt sur image. Les dossiers sont mis en suspens. Les décisions reportées. Les ambitions gelées.

« Au Cameroun, le temps politique ne s'écoule que lorsque le président est là, et encore », résume un observateur de la scène politique nationale, sous couvert d'anonymat. « Quand il part, même les horloges semblent hésiter. »

Cette centralité absolue du pouvoir exécutif héritée d'une longue tradition présidentialiste signifie qu'un départ, même bref, même privé, produit un vide institutionnel réel. Les ministres attendent. Les hauts fonctionnaires attendent. Les journalistes attendent.

La vice-présidence : l'enjeu au-dessus de tous les enjeux

La création d'un poste de vice-président dépasse largement la simple question d'un remaniement de routine. Elle touche à l'un des sujets les plus sensibles de la politique camerounaise contemporaine : la succession.

Paul Biya, né en 1933, dirige le Cameroun depuis 1982. À 93 ans, sa longévité au pouvoir est un record sur le continent. La question de l'après-Biya qui succédera, dans quel cadre constitutionnel, selon quel mécanisme est celle que l'élite politique camerounaise évite de formuler publiquement mais qui structure en réalité tous les calculs.

L'institution d'une vice-présidence apporterait une réponse partielle, et officiellement admise, à cette question. Ce qui explique pourquoi son annonce est aussi attendue, et pourquoi son report est aussi lourd de sens.

Chaque départ, une symbolique

Il y a dans ce départ de dimanche quelque chose qui dépasse le fait divers protocolaire. La photo le président serrant des mains, s'apprêtant à monter dans son véhicule, les officiels en rang est une image vue des dizaines de fois. Elle appartient au répertoire visuel du pouvoir camerounais.

Mais le contexte la charge différemment cette fois. Le pays est à un carrefour. Les attentes s'accumulent. Et l'avion présidentiel s'envole, encore une fois, sans que les décrets tant attendus n'aient été signés.

Le remaniement attendra.

Jusqu'à quand ?

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