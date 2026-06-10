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SAGO 2026 : CAMTEL place la souveraineté numérique du Cameroun au cœur des débats
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SAGO 2026 : CAMTEL place la souveraineté numérique du Cameroun au cœur des débats :: CAMEROON

Ce 9 juin 2026, la participation de CAMTEL au Salon de l’Action Gouvernementale (SAGO) a franchi une étape majeure ce mardi à l’Hôtel de Ville de Yaoundé avec la tenue d’une conférence de haut niveau consacrée à la protection des données publiques et à la souveraineté numérique du Cameroun.

En sa qualité de sponsor officiel de l’événement qui se déroule du 6 au 13 juin, l’opérateur historique des télécommunications a réuni autour d’une même table des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables d’administrations publiques ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.

Les échanges ont été officiellement ouverts par le Directeur Général de CAMTEL, Judith Yah Sunday épouse Achidi, autour du thème : « Protection des données publiques et souveraineté numérique : le Data Center de Zamengoé au service de l’action gouvernementale et de l’émergence du Cameroun ».

Au centre des discussions figurait le Data Center de Zamengoé, présenté comme un maillon stratégique de la transformation numérique nationale. Cette infrastructure, considérée comme la plus importante d’Afrique centrale et bénéficiant d’une certification Tier III, est appelée à jouer un rôle déterminant dans l’hébergement sécurisé des données de l’État et des institutions publiques.

Pour CAMTEL, la maîtrise locale des données constitue aujourd’hui un enjeu de souveraineté majeur. L’entreprise estime que la sécurisation des informations publiques, leur disponibilité permanente ainsi que leur conservation sur le territoire national représentent des garanties essentielles pour renforcer la confiance des citoyens et accompagner la modernisation de l’administration.

À travers cette conférence, CAMTEL réaffirme son ambition de contribuer activement à la construction d’un écosystème numérique robuste, capable de soutenir les politiques publiques et les objectifs d’émergence du Cameroun.

Le SAGO 2026 se poursuit jusqu’au 13 juin à Yaoundé. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir sur le stand de CAMTEL les différentes solutions technologiques développées par l’entreprise pour accompagner la transformation numérique du pays et renforcer la sécurité des infrastructures digitales nationales.

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