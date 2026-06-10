CAMEROUN :: Enlèvement de l'avocat Me Jean Didier Makemba Ntoumba à Douala : Un suspect interpellé :: CAMEROON

Dans la nuit du 30 au 31 Mai 2026 Maître Jean Didier MAKEMBE NTOUMBA, Avocat en stage dans notre cabinet a été victime d’un enlèvement dans la ville de Douala par des personnes inconnues et emmené vers une destination inconnue.

Après des fouilles infructueuses dans les principaux centres hospitaliers de la ville dans la journée de dimanche et de lundi, une plainte pour kidnapping et séquestration contre X a immédiatement été déposée devant les autorités judiciaires le lundi 1er juin et l’enquête ouverte a permis de mettre la main sur l’un des principaux suspects /commanditaires au petit matin du jeudi 4 Juin 2026.

Dans la journée du vendredi 05 Juin 2026 autours de 15heures 30, l’on nous a signalé la présence de notre collaborateur aux urgences de l’hôpital Laquintinie de Douala.

Nous y sommes rendus et l’avons trouvé effectivement dans un état assez piteux et pratiquement en tenue d’Adam et Êve et portant uniquement une couche et très sale. Avec du sang coagulé sur la bouche, la paume de main et des hématomes.

Surpris de son état piteux dans ce centre hospitalier, la famille a immédiatement décidé de le conduire dans un autre centre hospitalier où, y étant, les premiers diagnostics indiquent une absence de cohérence dans son expression langagière et de la peine à articuler les mots. Des observations cliniques suivies des examens de laboratoire effectués le lendemain indiquent que : sa mâchoire droite est cassée, un traumatisme crânien une fracture des os de la face, des hématomes dans le cerveau et autres, toutes choses nécessitant une opération chirurgicale d’urgence en cours.

Parallèlement aux soins intensifs qui lui sont administrés par ledit centre hospitalier, les autorités policières poursuivent sereinement les enquêtes qui permettront de connaitre tant les mobiles, les complices et tous les auteurs de cet acte odieux d’enlèvement d’un citoyen, qui plus est, Avocat en stage de son état afin que tous répondent de leurs forfaits par devant les juridictions de notre pays.

Nous vous tiendrons informé des suites.

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