CAMEROUN :: Session parlementaire:Le président de l’Assemblée nationale sous le charme du discours du Pape :: CAMEROON

Datouo Théodore a ouvert la session parlementaire de juin avec les mots du Vatican. C'était ce mardi, 09 juin 2026 au palais de verre Paul BIYA, à Yaoundé.

Présidant l’hémicycle pour la 2ème fois depuis son élection le 17 mars 2026, le président de l’Assemblée nationale a placé son discours sous l’aura du pape Léon XIV. Le Souverain Pontife, en visite de 4 jours au Cameroun en avril, avait appelé à la paix, au dialogue et à la réconciliation. Datouo Théodore l’a repris mot pour mot.

"Préservez la paix et l’unité nationale", a-t-il lancé aux députés. Il a célébré la diversité linguistique, culturelle et religieuse du Cameroun comme "une richesse". Sa conclusion : "La paix demeure la première condition de tout progrès durable".

Dans son plaidoyer, il a aligné deux références : le président Paul Biya*m et le pape Léon XIV. Dialogue, justice sociale, réconciliation, paix. Le message est clair : l’Assemblée marche dans les pas de l’Église et du chef de l’État.

Le silence qui résonne

Mais sous le charme du discours papal, un angle mort : la crise anglophone. Pas un mot sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Pas un mot sur les 10 ans de conflit armé qui minent la cohésion nationale depuis 2017. Des milliers de civils sont morts. Des écoles sont fermées. Le débat, lui, reste fermé.

Ce silence nourrit les critiques. Opposition et société civile accusent depuis des années, un parlement-RDPC trop discipliné pour aborder les sujets qui fâchent. D’autres pointent un manque d’indépendance : les grandes décisions, disent-ils, se prennent au Palais d’Étogbé, pas au Palais de Verre.

L’ombre de la réforme de mars

Le souvenir est encore frais. Lors de la session de mars, les députés ont adopté une révision constitutionnelle contestée. Elle autorise désormais le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, à nommer un vice-président successeur.

Plusieurs mois après le vote, le poste reste vide. Aucune nomination. L’avenir se prépare, mais on ne dit pas encore par qui.

Datouo Théodore a choisi la posture du prêcheur de paix. Il a emprunté la voix du pape pour appeler à l’unité. Noble intention.

Reste une question : peut-on prêcher la paix sans nommer la guerre ? Peut-on parler de réconciliation sans débattre de ce qui nous divise le plus ?

Le pape a dit "dialogue". L’Assemblée a répété "paix". Le Cameroun attend toujours le débat.

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