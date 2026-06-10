CAMEROUN :: Monatélé : une candidate accouche en plein examen, le bébé est en bonne santé :: CAMEROON

Ce mardi au Lycée bilingue de Monatélé, une candidate au Probatoire a interrompu sa composition pour donner naissance à un garçon en bonne santé. Un moment rare qui dit beaucoup sur la détermination des jeunes Camerounaises.

Elle tenait son stylo. Les contractions sont venues.

Elle a tenu bon.

Ce mardi matin, dans une salle du Lycée bilingue de Monatélé, une candidate enceinte au Probatoire a commencé son épreuve comme les autres stylo en main, feuille devant elle, l'avenir à conquérir. Mais le destin avait prévu autre chose. Quand les douleurs sont devenues impossibles à ignorer, le personnel de santé déployé sur le site est intervenu sans attendre.

Quelques instants plus tard, un nourrisson poussait son premier cri.

Mère et enfant vont bien.

MONATÉLÉ : Une naissance improbable au cœur de la session du Probatoire

Il y a des matins qui ne ressemblent à aucun autre. Ce mardi, le Lycée bilingue de Monatélé en a vécu un.

Parmi les candidats installés en rang pour composer l'une des épreuves du Probatoire, une jeune femme enceinte avait pris place. Rien, en apparence, ne la distinguait des autres. Même concentration. Même silence de mise. Puis, au fil des minutes, les contractions se sont intensifiées.

Une intervention rapide, un accouchement réussi

Le personnel de santé mobilisé sur le site d'examen présence désormais systématique lors des sessions officielles au Cameroun a pris en charge la candidate sans délai. Dans des conditions improvvisées mais efficaces, la naissance s'est déroulée sans complication. Un petit garçon a vu le jour.

Selon les premières informations remontées des équipes présentes, la mère et son bébé sont en bonne santé. Aucune complication n'a été signalée.

Une image qui traverse les frontières

Rares sont les événements qui, en quelques heures, franchissent les barrières du local pour toucher l'universel. Cette naissance en est l'exemple parfait. Sur les réseaux sociaux camerounais, les réactions se sont multipliées : admiration, émotion, parfois questionnements sur les conditions dans lesquelles certaines jeunes femmes passent leurs examens.

Car derrière l'émotion immédiate se posent des questions concrètes. Pourquoi cette candidate a-t-elle choisi de se présenter à l'examen à terme de grossesse avancé ? Manque de filets de sécurité scolaire ? Peur de perdre une année ? Pression familiale ? Détermination personnelle absolue ?

La réponse appartient à elle seule. Mais la question mérite d'être posée.

Ce que dit cet événement sur l'école camerounaise

Au Cameroun, le Probatoire représente une étape charnière. Rater une session, c'est potentiellement reculer d'un an dans un parcours déjà semé d'embûches. Pour des milliers de lycéens, notamment dans les zones semi-urbaines comme Monatélé, l'accès à l'enseignement supérieur reste un chemin étroit.

Cette jeune femme a voulu tenir jusqu'au bout. Elle n'a pas pu terminer son épreuve. Mais elle a donné la vie et dans le même mouvement, elle a rappelé à tout un pays que derrière chaque numéro de table se cache une histoire humaine.

Ovation pour le personnel de santé

Au-delà de la candidate, les soignants présents sur le site méritent une mention particulière. Leur réactivité a été déterminante. Leur formation, leur sang-froid, leur engagement silencieux rappellent que l'école camerounaise ne fonctionne pas uniquement grâce aux enseignants, mais grâce à un réseau discret de professionnels dont on parle rarement.

Ce mardi à Monatélé, ils ont brillé.

Et la suite ?

La question du statut de la candidate reste ouverte. Pourra-t-elle repasser l'épreuve interrompue ? L'Office du Baccalauréat dispose de procédures d'exception pour les cas de force majeure. Il appartiendra aux autorités compétentes de se prononcer rapidement et équitablement.

Une chose est certaine : ce bébé né dans une salle d'examen aura, toute sa vie, une histoire extraordinaire à raconter.

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