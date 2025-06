Me Amedee Dimitri Touko Tom alerte sur la SORCELLERIE POLITIQUE DANS L'OPPOSITION CAMEROUNAISE :: CAMEROON

-Cameroun- La mutualisation des forces de l'opposition camerounaise est souvent présentée comme l'impératif catégorique pour vaincre la dictature BIYA.

Quand vient donc le moment d'imaginer la démarche pour y parvenir, des cerveaux fertiles inventent tout, sauf ce qui procède du bon sens, au regard des réalités politiques de notre pays.

À vrai dire, ce débat est vieux comme l'histoire de l'opposition Camerounaise. L'on se souvient du coup de sang maladroit, mais juste, de John Fru Ndi contre Djeukam Tchameni : " je ne discute pas avec les petits leaders". Le Président du SDF avait marre de se faire mordre les jarrets, par des personnalités qui revendiquaient une considération politique qui n’était justifiée, ni par leur rayonnement personnel, ni l’importance de l’entité politique qu’ils représentaient.

Dans cet ordre d’idées, la préséance et la préférence reviennent au leader qui démontre sa plus grande capacité à implémenter sur le terrain, les résolutions de l'opposition. Une formule qui se voulait simple, fut jetée dans l'opinion pour aider à clarifier le jeu politique : " ce n'est pas la mer qui va vers le fleuve, mais bel et bien le fleuve qui va vers la mer"...

Tirant avantage de cette expérience, Nintcheu Jean Michel pensa l'APC. On lui reprocha la procédure et l’absence de concertation... mais aucune alternative d'équivalente valeur n'a été présentée en échange jusqu’à ce jour... Son immense expérience lui a en effet permis d’anticiper, de déjouer les pièges de la guerre des égos.

Nous avons encore entendu, à la suite des démonstrations (Paris, Douala…) de l’ultra-puissance de la dynamique autour du MRC et Maurice KAMTO, des leaders appeler à l'union. Il faut le dire sans ambages, ce leadership des postures et des petites phrases n’est plus à la hauteur des enjeux aujourd'hui.

Ces appels, aux yeux de l’opinion et de ce peuple qui est déjà dans l’action, sonnent comme une tentative de prise en otage des dynamiques populaires, par des maîtres chanteurs politiques, adeptes du « sans nous, vous ne pouvez rien ».

Vouloir le Changement au Cameroun aujourd’hui, c’est prendre conscience que l’opposition, telle que conduite et incarnée par Maurice KAMTO, est entrain de prouver, plus que toute autre organisation politique, qu'elle a les muscles qui lui permettent de porter les espoirs du Peuple Camerounais.

Le regroupement des forces de l’opposition, qui est souhaitable, doit signifier désormais, le ralliement à la dynamique Maurice KAMTO. L’Union-Chantage c’est fini !

