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Comment MTN Cameroun veut renforcer l’inclusion financière à travers le Mobile Money
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Comment MTN Cameroun veut renforcer l’inclusion financière à travers le Mobile Money :: CAMEROON

Le Mobile Money Corporation MoMo se dépolit depuis des années dans le but  d’inclure tous ses abonnés dans la dynamique de facilité financière. Une campagne explicative s’est ébranlée dans les marchés de Douala, capitale économique du Cameroun pour faire toucher du doigt la réalité et les avantages indues de cette inclusion financière.

La campagne se décline en une seule phrase « MoMo a Cassé les prix pour tout le monde ». Une initiative englobant qui se’ passe de toute discrimination. Ici on confesse que MoMo répond à une demande populaire de plus en plus pressante. Il s’agit pour des millions de foyers qui constituent l’écosystème MoMo d’harmoniser des tarifs sur toutes ses plateformes, accompagnées d’une baisse généralisée des prix, accessible à tous. MTN soutient d’ailleurs que le slogan « La Titulaire s’impose », symbole de simplicité, équité et transparence.

Pour y parvenir et fidéliser davantage les anciens et nouveaux abonnés, une équipe est allée sur le terrain du marché de Douala et le message est clair « Désormais, tous les clients paient exactement le même prix, quel que soit le canal qu’ils utilisent » C’est-à-dire que les tarifications entre les applications MoMo et le code *126# sont finies. Comment ? Qu’est-ce que nous abonnés, nous en tirons comme plus-value ? Qu’est-ce que nous gagnons ? Les questions sont venues des abonnés. 
Au marché de PK14 les équipes de MoMo sont passées aux explications, concrètes. Aussi tous les clients MoMo peuvent désormais faire les opérations suivantes à prix cassés. C’est à dire pour les dépôts : 0 Frais. Les Paiements Marchands : 0 Frais (dans les supermarchés, les pharmacies, les stations - services, les restaurants. Précision, du moment où il y’a un code marchand, le client paye sans aucun frais)  Les Transferts MoMo : 0 Frais (hors taxes) En clair, avec la campagne  « La Titulaire s’impose » pour tout dépôt, transfert ou paiement marchand, on ne paye rien comme frais.

Pour les Retraits : seulement 1% (hors taxes) c’est à dire - 25% sur les frais de retrait. Le Plafond de transfert va jusqu’à 1 000 000 F. Ces tarifs cassés s’appliquent automatiquement sur *126# ou sur les applications de MoMo . Aucun réglage, aucune manipulation. Exemple, pour un montant de 5000 CFA, avant la campagne « La Titulaire s’impose » on payait 75 F comme frais de retrait. Apres la campagne on ne paye plus que 64 Frs.
 
Finalement, Chaque utilisateur, smartphone ou non, bénéficie désormais des mêmes conditions tarifaires, rendant les services financiers mobiles encore plus accessibles à tous. 
A MTN, on confesse « Avec cette harmonisation, l’entreprise réaffirme son engagement à simplifier le quotidien des millions d’utilisateurs, qu’ils vivent en zones urbaines ou rurales ».  

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