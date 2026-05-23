Sino Mart rouvre au Cameroun : l'enquête sur le fouet est toujours ouverte :: CAMEROON

Un employé camerounais fouetté à coups de lanière par son patron chinois. Une vidéo. Une indignation nationale. Une fermeture forcée. Et maintenant, une réouverture sans verdict, sans audit, sans garantie.

Sino Mart a rouvert ses portes ce samedi. L'enquête judiciaire, elle, n'a toujours pas rendu ses conclusions.

Ce qui s'est passé : une violence filmée, une réaction en chaîne

L'affaire Sino Mart éclate lorsqu'une vidéo circule massivement au Cameroun. On y voit un employé camerounais recevoir des coups de lanière sur ordre de son employeur chinois, à l'intérieur même de l'établissement. Les images provoquent une onde de choc nationale.

L'État réagit. Le supermarché est fermé à titre conservatoire, dans l'attente des conclusions de la justice. La fermeture est présentée comme temporaire et conditionnelle. Un signal envoyé.

Pourquoi cette réouverture pose problème

La fermeture avait une logique : suspendre l'activité le temps que la lumière soit faite. Cette lumière n'a pas été faite.

Au moment de la réouverture, aucun verdict n'a été prononcé. Aucune décision définitive ne statue sur le sort des mis en cause. Aucun audit formel des conditions de travail n'a été rendu public. Aucune certification officielle ne garantit que l'établissement respecte désormais le cadre légal camerounais.

La dignité des travailleurs camerounais n'a pas obtenu de réponse institutionnelle. L'affaire est simplement mise en pause.

Une justice suspendue, des employés exposés

Les salariés camerounais de Sino Mart reprennent le travail dans un établissement dont personne n'a officiellement certifié qu'il est redevenu un espace légal et décent. C'est là l'essentiel.

La réouverture prématurée d'un lieu placé sous enquête pose une question de droit simple : à quel moment la mesure conservatoire cesse-t-elle d'être conservatoire ? Quand la reprise d'activité devient-elle une validation implicite ?

Aucune réponse officielle n'a été fournie.

Ce que cette affaire dit du Cameroun

La réouverture expose l'État à une contradiction : avoir fermé le magasin au nom de la dignité, puis l'avoir laissé rouvrir sans garanties. Ce signal est perçu par les observateurs comme un recul.

À long terme, l'affaire Sino Mart soulève une question structurelle sur la place des investisseurs étrangers au Cameroun et les droits réels des travailleurs locaux dans ces établissements. Si la justice valide in fine cette réouverture sans conditions, elle fixe un précédent dangereux.

Le dossier judiciaire dira si cette décision relevait de la procédure ou du calcul.

Sino Mart a rouvert. L'enquête n'est pas close. Et les employés camerounais sont de retour dans un espace dont la légalité n'a pas encore été certifiée.

La vraie question ne porte pas sur un supermarché. Elle porte sur ce qu'un État est prêt à exiger ou à accepter au nom de ses propres citoyens.

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