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L’association Cherrel prône pour l'accès à la santé effective pour les étudiants d'ENSP
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CAMEROUN :: L’association Cherrel prône pour l'accès à la santé effective pour les étudiants d'ENSP :: CAMEROON

La journée du 26 mars dernier désormais inscrite en lettre d'or pour les étudiants de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSP).

C'était à l'occasion de l'ASPY Week organisée par l'École Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP) de Yaoundé que l'équipe de l'association Cherrel composée de médecins et experts en santé publique, a effectué le 26 mars 2026 des activités de sensibilisation et d’éducation à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que des consultations gratuites en médecine générale, en kinésithérapie, en odontostomatologie et en ophtalmologie.

Il fait beau temps, belle ambiance à la cour de l'esplanade de ce campus, très mobilisés d'ailleurs pour la circonstance, les étudiants de l'ENSP venus nombreux ont bénéficié de ces consultations et conseils en santé, en toute inquiétude, car ayant devant eux d'autres jeunes professionnels relevant du domaine médical dévoué à la tâche en ce qui concerne les questions de santé publique.

Très soucieux de leurs états de santé ; ces derniers se sont dits très satisfaits car cela leur a permis d'en savoir un peu plus sur leur état de santé buccale ou ophtalmologique.

En outre, pour ceux des étudiants qui avaient de sérieux problème détecté lors de cette phase de consultation, un rendez-vous médical plus approfondie leur a été délivré.

Au-delà des consultations, en continuité des activités liées à la journée internationale des droits de la femme, ladite association a profité de ce mois de mars en cours pour sensibiliser sur l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, l'éducation aux droits des femmes, la lutte contre les violences basées sur le Genre en milieu universitaire. Des échanges animés par le personnel féminin de l'association Cherrel.

Il faut le rappeler, l'association Cherrel est fondée en 2022, c'est une association à but non lucratif qui œuvre au quotidien au développement des personnes vulnérables au Cameroun et dans les pays sous-développés notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle.

Plus de trois heures se sont écoulées, c'est au coucher du soleil que les jeunes médecins de cette association ont rangé leurs blouses et kits médicaux pour d'autres actions dans la continué de toujours œuvrer dans ce sens, en permettant un accès à la santé pour tous.

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