Élections locales Cameroun 2026 : pourquoi le boycott du RDPC signale un tournant politique :: CAMEROON

Un verdict électoral que le parti au pouvoir n’a pu contourner

La présidentielle d’octobre 2025 a infligé au RDPC une défaite que ses mécanismes traditionnels de contrôle n’ont pu masquer. Le parti qui disposait de tous les moyens de l’État ressources financières, administration, et historiquement une maîtrise présumée des opérations de vote a vu ses bastions historiques basculer. Face à cette réalité, le RDPC a annoncé le boycott des élections municipales et législatives à venir. Cette décision, présentée officiellement comme un geste politique, traduit en réalité un retrait stratégique dicté par la peur d’un nouvel échec vérifiable.

Les racines d’un déclin : perte de soutien populaire et guerre générationnelle

Le récit d’une « superpuissance politique » inébranlable s’est effondré lors du scrutin de 2025. Ce mythe reposait sur un système de clientélisme et d’élections dont les résultats étaient orientés. Mais l’inscription massive de nouveaux électeurs motivés par la volonté de faire partir le régime et la surveillance citoyenne des bureaux de vote ont rendu ces dispositifs obsolètes.

Parallèlement, une fracture interne a achevé de fragiliser le parti. La guerre des générations au sein du RDPC couve depuis 2020, lorsque l’opposition (notamment le MRC) a encouragé les jeunes à se porter candidats. Pour tenter de désamorcer cette concurrence, la direction nationale a exigé que les élus sortants cèdent leur place à une nouvelle génération. Il en a résulté des conflits ouverts, des violences locales et des départs comme celui du maire de Sangmélima. Ces blessures restent ouvertes. Aujourd’hui, la simple perspective d’investitures locales suffirait à rallumer ces tensions, rendant une campagne unifiée impossible.

Boycott : un mécanisme de survie politique pour éviter la défaite définitive

En refusant de participer aux élections locales, le RDPC applique une logique de survie. L’objectif est double : empêcher l’opposition d’enregistrer une victoire propre et massive, et éviter que l’affaissement du parti ne soit mesuré dans des urnes cette fois difficiles à truquer.

Le parti craint avant tout d’affronter à nouveau le même corps électoral qui, quelques mois plus tôt, s’était massivement inscrit sur les listes pour le chasser. Il redoute aussi de devoir composer avec sa propre base, déchirée entre jeunes et anciens. Dans ce contexte, le boycott fonctionne comme un mécanisme de destruction détournée : plutôt que de concourir et de perdre, le parti préfère désorganiser le scrutin.

L’opposition en marche : comment le MRC a transformé le rapport de force

Pendant que le RDPC se retire, le MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun) poursuit sa structuration. Depuis la présidentielle, le parti a créé plus de 100 nouvelles unités locales. Il a formé sa jeunesse, déployé des équipes de terrain et consolidé un maillage qui fait de lui, aujourd’hui, le parti le plus implanté dans les quartiers et les villages.

L’efficacité de cette machine s’est illustrée lors du dernier scrutin : les scrutateurs du MRC ont collecté plus de 30 000 procès-verbaux, constituant une contre-expertise qui dissuade l’organe électoral (ELECAM) de publier ses propres résultats en toute opacité. Là où le RDPC fuit l’épreuve des urnes, le MRC la prépare méthodiquement.

Conséquences : vide municipal à court terme, recomposition politique à long terme

Le boycott crée un vide à la tête des communes et des régions. Les collectivités locales auparavant dirigées par le RDPC risquent la paralysie administrative. L’opposition, et particulièrement le MRC, aura l’opportunité de prendre le contrôle de ces institutions. Ce transfert de pouvoir local constituera un test majeur : saura-t-elle gérer les ressources publiques et répondre aux attentes des citoyens ?

La stratégie du boycott accélère un réalignement politique durable. Un parti qui refuse systématiquement de se soumettre au verdict des urnes perd sa légitimité à se présenter comme une alternative de gouvernement. Pour le MRC, l’enjeu sera de transformer sa capacité de mobilisation en capacité d’administration, condition indispensable pour espérer une alternance au niveau national.

La question qui engage l’avenir

Un parti qui n’ose plus affronter les électeurs au niveau local peut-il encore revendiquer le droit de gouverner le pays ? En choisissant de boycotter plutôt que de combattre, le RDPC a posé un acte dont les conséquences politiques dépassent largement le seul scrutin local. Les prochains mois diront si ce repli marque le début d’une sortie durable du jeu électoral ou simplement une pause avant de nouvelles manœuvres.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp