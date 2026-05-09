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Général René Claude Meka décédé : l'armée camerounaise perd son chef
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Général René Claude Meka décédé : l'armée camerounaise perd son chef :: CAMEROON

Le Général René Claude Meka est décédé ce samedi 9 mai 2026 au CHU de Yaoundé. À 87 ans, il était le plus vieux général en exercice au monde. L'armée camerounaise perd ainsi deux de ses plus hauts gradés en moins de 24 heures.

Un Chef d'État-Major au poste depuis 2001

René Claude Victor Meka occupait le poste de Chef d'État-Major des armées du Cameroun depuis septembre 2001, soit près de vingt-cinq ans de commandement continu. Général de Corps d'Armée, surnommé le « casque blanc », il était hospitalisé depuis 72 heures au Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé à Melen.

Son décès est survenu des suites de maladie, alors qu'une évacuation sanitaire vers l'Europe était en cours de préparation. Il n'a pas survécu à son transfert. Le CHU de Yaoundé a accueilli ses dernières heures. Âgé de 87 ans, René Claude Meka était unanimement reconnu comme le général en exercice le plus âgé du monde.

La succession au sommet de l'armée camerounaise

La disparition du Chef d'État-Major des armées crée un vide au sommet de la hiérarchie militaire camerounaise. Ce poste, occupé sans interruption par Meka depuis 2001, est l'un des plus stratégiques du dispositif de défense national. Sa succession exigera une décision présidentielle dans des délais rapprochés.

L'armée camerounaise est confrontée à plusieurs fronts actifs : la crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la menace de Boko Haram dans l'Extrême-Nord, et les tensions aux frontières avec la République centrafricaine. Un vide prolongé à la tête de l'État-Major représente un risque opérationnel réel.

Deux généraux disparus, une institution déstabilisée

Le Général Philippe Mpay est décédé quelques heures avant Meka. Les deux hommes ont tiré leur révérence à moins de 24 heures d'intervalle. Cette double perte est sans précédent dans l'histoire récente de l'armée camerounaise.

La notion de double deuil militaire en 24 heures se définit comme la perte simultanée ou quasi-simultanée de plusieurs officiers généraux de haut rang, affectant directement la continuité du commandement. Dans ce cas précis, l'institution militaire camerounaise perd en une seule séquence deux décennies d'expérience cumulée au niveau le plus élevé.

Le fait que René Claude Meka ait maintenu son commandement jusqu'à 87 ans est lui-même un signal de la rareté des profils susceptibles de lui succéder à ce niveau de responsabilité. L'armée camerounaise devra gérer simultanément le deuil institutionnel et la réorganisation du commandement.

Stabilité militaire et recomposition du commandement

Dans les prochains mois, la priorité sera la désignation d'un nouveau Chef d'État-Major des armées du Cameroun. Ce choix appartient constitutionnellement au président de la République. Il sera scruté comme un signal politique sur l'évolution des équilibres au sein des forces armées et du régime.

À plus long terme, la disparition de la génération des généraux fondateurs de l'armée moderne camerounaise marque un tournant générationnel. Les officiers qui prendront le relais ont été formés dans un contexte radicalement différent. Leur capacité à gérer des crises multiples et simultanées définira le visage des forces armées camerounaises pour les dix prochaines années.

Une page se tourne pour l'armée camerounaise

René Claude Meka a tenu son commandement pendant un quart de siècle. Il n'a jamais cédé le pistolet de commandement de son vivant. C'est la maladie qui a eu le dernier mot. La question qui se pose désormais à Yaoundé est directe : qui sera capable de reprendre ce flambeau dans un environnement sécuritaire aussi exigeant ?

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