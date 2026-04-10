CAMEROUN :: Masculinicide à Bafoussam : un mari poignardé par son épouse après une dispute conjugale :: CAMEROON

Un crime passionnel secoue l'Ouest

Un homme a perdu la vie au quartier Auberge du lac, dans le 2e arrondissement de Bafoussam. Son épouse l'a poignardé au terme d'une violente altercation domestique. Elle est en fuite. Les forces de l'ordre la recherchent activement.

Une scène de ménage qui vire au drame

Le drame s'est produit dans un quartier résidentiel de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Une dispute conjugale, apparemment banale aux yeux du voisinage, a dégénéré de manière fatale.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'altercation a duré plusieurs minutes. L'épouse a ensuite saisi une arme blanche et porté un coup fatal à son mari. Alertés par le bruit, les voisins ont découvert la scène et déclenché les secours.

La victime, chef de famille, a été transportée d'urgence dans une clinique locale. Il a succombé à ses blessures peu après son admission. L'auteure présumée des faits avait déjà pris la fuite.

Un mobile flou autour d'un document administratif

Les circonstances exactes du crime conjugal de Bafoussam restent à établir. Nos confrères de Balafon TV évoquent un différend lié à un document administratif. La nature précise de ce document n'a pas été confirmée par les autorités à ce stade.

Ce flou autour du mobile illustre une réalité récurrente dans les affaires de violence domestique au Cameroun : les conflits internes aux foyers restent souvent opaques jusqu'à l'irréparable.

Pourquoi la violence conjugale escalade jusqu'au meurtre

La violence conjugale ne bascule pas dans le meurtre par hasard. Les spécialistes identifient plusieurs facteurs aggravants : accumulation de conflits non résolus, absence de mécanismes d'alerte, accès facilité aux armes blanches au quotidien.

Le terme masculinicide désignant le meurtre d'un homme par sa partenaire intime reste peu documenté en Afrique subsaharienne. Il est pourtant une réalité statistique sous-déclarée. Les violences conjugales touchent tous les genres, dans toutes les couches sociales.

Dans la région de l'Ouest Cameroun, les structures d'accompagnement psychologique pour les couples en crise demeurent rares et peu accessibles. Cette lacune institutionnelle laisse des situations explosives sans issue légale ou thérapeutique.

Enjeux immédiats et structurels

À court terme, cette affaire relance la pression sur les autorités locales pour renforcer les dispositifs de signalement des conflits conjugaux au Cameroun. La fuite de la suspecte pose également la question de l'efficacité des mécanismes judiciaires post-crime dans les zones urbaines secondaires.

À moyen terme, la récurrence de tels drames dans la région pourrait accélérer la mise en place de politiques publiques ciblées : cellules de crise familiale, permanences juridiques de proximité, campagnes de sensibilisation aux modes alternatifs de résolution des conflits.

Sur le plan sociétal, ce cas alimente un débat plus large sur la gestion des conflits domestiques dans des sociétés où la violence reste parfois perçue comme un recours ordinaire face à l'impasse relationnelle.

Bafoussam face à ses fractures invisibles

Un homme est mort. Une femme est en fuite. Une famille est détruite. Et derrière ce fait divers se cache une question que la société camerounaise tarde à poser frontalement : quels espaces offre-t-on aux couples en crise avant que la violence ne devienne l'unique langage ?

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