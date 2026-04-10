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Accident à Biteng : un camion-grumier écrase deux taxis, bilan lourd ce 10 avril
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Un choc d'une rare violence en plein cœur de Yaoundé

Ce 10 avril 2026, un accident de la circulation d'une exceptionnelle brutalité a frappé le quartier Biteng, à Yaoundé. Un camion-grumier a percuté deux taxis en perdant le contrôle. Un véhicule a été entièrement écrasé. Des morts et des blessés graves sont signalés.

Biteng, 10 avril : la chronologie d'un drame prévisible

Le sinistre se produit au niveau du Collège La Fierté, entrée Maetur, axe Sous-Manguier–Nkoabang. Le camion-grumier, chargé et lancé en descente, perd ses freins. Il percute violemment deux taxis qui circulent normalement. L'un des véhicules est intégralement broyé sous le poids de l'engin. Les secours sont déployés en urgence. À l'heure de publication, le bilan exact reste inconnu : plusieurs morts et blessés graves sont confirmés par des témoins directs.

La scène, décrite comme « particulièrement impressionnante » par les riverains, mobilise immédiatement les équipes de secours. Le quartier Biteng, densément peuplé, est en état de choc.

Pourquoi les camions-grumiers tuent : des causes structurelles connues

La défaillance de freins sur un poids lourd forestier n'est pas un accident isolé au Cameroun. Elle révèle une réalité systémique. Les camions-grumiers transportent des grumes de plusieurs dizaines de tonnes, souvent au-delà des charges légales autorisées. Le surpoids aggrave mécaniquement l'usure des systèmes de freinage.

Le contrôle technique des véhicules lourds reste insuffisant sur l'ensemble du territoire. Les axes de desserte forestière comme celui reliant Sous-Manguier à Nkoabang concentrent un trafic de poids lourds élevé sur des routes dont le profil en pente accentue les risques. La combinaison surcharge, pente et maintenance défaillante constitue une équation mortelle documentée par les autorités routières africaines depuis une décennie.

Comment un camion devient une arme : la mécanique du drame

Un camion-grumier en perte de freins sur une descente urbaine ne peut plus être arrêté par le conducteur seul. La masse en jeu souvent supérieure à 30 tonnes génère une énergie cinétique que nulle manœuvre d'urgence ne peut absorber. Les issues possibles se réduisent à deux : déport volontaire hors de la chaussée, ou collision frontale.

À Biteng, la configuration urbaine voie étroite, présence de taxis en circulation, proximité d'un établissement scolaire a rendu toute échappatoire impossible. Le taxi entièrement écrasé témoigne de la force d'impact. Ce type de accident de la route à Yaoundé illustre comment l'infrastructure urbaine camerounaise absorbe quotidiennement un trafic lourd qu'elle n'a pas été conçue pour supporter.

Entre urgence immédiate et réforme longue

À court terme, dans les six à douze prochains mois, cet accident relancera vraisemblablement le débat sur le contrôle des poids lourds au Cameroun. Les associations de victimes de la route réclament depuis plusieurs années un renforcement des inspections et une limitation stricte du transit de camions forestiers en zone urbaine dense.

À moyen terme, sur trois à cinq ans, l'enjeu est structurel. Le Cameroun exporte massivement du bois. La chaîne logistique forestière repose sur un parc de véhicules vieillissant, insuffisamment régulé. Sans réforme du cadre d'exploitation et de maintenance des camions-grumiers, les accidents mortels de ce type resteront une constante tragique du paysage routier national.

Biteng ce soir : quelle réponse de l'État ?

Des familles attendent un bilan. Des corps sont peut-être encore sur place. La question qui se pose maintenant est simple : le drame de Biteng restera-t-il un fait divers de plus, ou deviendra-t-il le point de bascule d'une politique routière enfin à la hauteur des vies perdues ?

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