Huawei ICT Competition 2025-2026 : trois étudiants camerounais décrochent leur ticket pour la finale :: CAMEROON

La phase régionale du concours international « Huawei ICT Competition 2025-2026 » s’est déroulée le 28 mars 2026 dans les locaux de Huawei à Douala, en format hybride. Cet événement a réuni 15 pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, parmi lesquels le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun, pour un total de 60 équipes en compétition.

Organisée chaque année, la Huawei ICT Competition s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les étudiants et enseignants des établissements d’enseignement supérieur. Elle constitue une plateforme internationale d’échanges et de compétition visant à renforcer les compétences en technologies de l’information et de la communication (TIC), tout en stimulant l’innovation à travers l’utilisation d’outils technologiques de pointe.

Pour cette phase régionale, le Cameroun était représenté par 18 candidats répartis en six équipes. Les participants ont été soumis à une épreuve pratique intensive de quatre heures, testant leur maîtrise des compétences acquises durant leur formation.

Interrogé après les épreuves, NGNOTCHOUE TIAM Rietsch Lorell s’est montré confiant : « Les épreuves étaient à notre portée et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. La préparation avec nos encadreurs a été déterminante. Nous espérons désormais représenter dignement le Cameroun et mettre en pratique les compétences acquises. »

De son côté, DOUANLA FOUODJEU Romaric Sylvère, membre de l’équipe Cloud Track, a salué l’intensité de la préparation : « Après une semaine de « boot-camp » intensive, nous étions prêts à relever tous les défis. Ce travail rigoureux ne pouvait qu’aboutir à des résultats positifs. Nous remercions Huawei pour cette opportunité unique. »

Pour TIMAH BERRY Naura, étudiante à l’Université de Buea et membre de l’équipe Network Track, cette participation revêt une dimension particulière : « C’est une expérience enrichissante. Après un échec au niveau national l’année dernière, j’ai su capitaliser sur cette expérience pour m’améliorer et obtenir de meilleurs résultats cette année. »

Au terme de cette évaluation exigeante, la deuxième équipe de la catégorie « Computing Track » a brillamment décroché sa qualification pour la grande finale mondiale, prévue du 2 au 5 juin 2026 à Shenzhen, en Chine. Cette équipe est composée de NGNOTCHOUE TIAM Rietsch Lorell et EMINIANT EBELLE Pisani, tous deux étudiants à l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD), ainsi que d’EKANE ESAMBE Bright Epie, étudiant à l’École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC).

L’enseignant de l’ENSPD, Dr MAKA MAKA Ebenezer, par ailleurs encadreur de cette équipe vainqueure a souligné la rigueur de la préparation : « Les étudiants ont bénéficié d’un encadrement sérieux et structuré, basé sur les méthodes éprouvées des éditions précédentes. Huawei a également mis en place des conditions optimales pour leur permettre de se préparer efficacement. »

Cette qualification marque une étape importante pour ces jeunes talents camerounais, appelés à représenter leur pays sur la scène mondiale. Elle témoigne également du dynamisme de la formation en TIC au Cameroun et de la capacité de ces étudiants à rivaliser avec leurs pairs à l’international.

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