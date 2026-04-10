-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 10 Apr 2026 10:13:49
- |
- 1087
- |
-
Huawei ICT Competition 2025-2026 : trois étudiants camerounais décrochent leur ticket pour la finale :: CAMEROON
La phase régionale du concours international « Huawei ICT Competition 2025-2026 » s’est déroulée le 28 mars 2026 dans les locaux de Huawei à Douala, en format hybride. Cet événement a réuni 15 pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, parmi lesquels le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun, pour un total de 60 équipes en compétition.
Organisée chaque année, la Huawei ICT Competition s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les étudiants et enseignants des établissements d’enseignement supérieur. Elle constitue une plateforme internationale d’échanges et de compétition visant à renforcer les compétences en technologies de l’information et de la communication (TIC), tout en stimulant l’innovation à travers l’utilisation d’outils technologiques de pointe.
Pour cette phase régionale, le Cameroun était représenté par 18 candidats répartis en six équipes. Les participants ont été soumis à une épreuve pratique intensive de quatre heures, testant leur maîtrise des compétences acquises durant leur formation.
Interrogé après les épreuves, NGNOTCHOUE TIAM Rietsch Lorell s’est montré confiant : « Les épreuves étaient à notre portée et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. La préparation avec nos encadreurs a été déterminante. Nous espérons désormais représenter dignement le Cameroun et mettre en pratique les compétences acquises. »
De son côté, DOUANLA FOUODJEU Romaric Sylvère, membre de l’équipe Cloud Track, a salué l’intensité de la préparation : « Après une semaine de « boot-camp » intensive, nous étions prêts à relever tous les défis. Ce travail rigoureux ne pouvait qu’aboutir à des résultats positifs. Nous remercions Huawei pour cette opportunité unique. »
Pour TIMAH BERRY Naura, étudiante à l’Université de Buea et membre de l’équipe Network Track, cette participation revêt une dimension particulière : « C’est une expérience enrichissante. Après un échec au niveau national l’année dernière, j’ai su capitaliser sur cette expérience pour m’améliorer et obtenir de meilleurs résultats cette année. »
Au terme de cette évaluation exigeante, la deuxième équipe de la catégorie « Computing Track » a brillamment décroché sa qualification pour la grande finale mondiale, prévue du 2 au 5 juin 2026 à Shenzhen, en Chine. Cette équipe est composée de NGNOTCHOUE TIAM Rietsch Lorell et EMINIANT EBELLE Pisani, tous deux étudiants à l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD), ainsi que d’EKANE ESAMBE Bright Epie, étudiant à l’École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC).
L’enseignant de l’ENSPD, Dr MAKA MAKA Ebenezer, par ailleurs encadreur de cette équipe vainqueure a souligné la rigueur de la préparation : « Les étudiants ont bénéficié d’un encadrement sérieux et structuré, basé sur les méthodes éprouvées des éditions précédentes. Huawei a également mis en place des conditions optimales pour leur permettre de se préparer efficacement. »
Cette qualification marque une étape importante pour ces jeunes talents camerounais, appelés à représenter leur pays sur la scène mondiale. Elle témoigne également du dynamisme de la formation en TIC au Cameroun et de la capacité de ces étudiants à rivaliser avec leurs pairs à l’international.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)
Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale
L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.
Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé
Alternance en Afrique : Fomunyoh compare le Malawi et le Bénin au Cameroun de Biya
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1036783
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 573836
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 460284
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387438
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 233735
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 222539