CAMEROUN :: Premier League : Manchester City a une opportunité face à Arsenal FC :: CAMEROON

Un autre défi à relever pour la conquête du titre

Le temps sera reluisant à l’ETIHAD STADIUM à Manchester pour le public, les fans et les amoureux du football anglais. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un nouveau pas dans cette fin du championnat. Pour le compte de la 33ème journée de PREMIER LEAGUE la bataille sera rude sur le terrain pour encore donné et être le meilleur ceci à travers Supergooal !

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Prendre de l’avance ou réduire l’écart comme enjeu

Dans le face-à-face MANCHESTER CITY – ARSENAL FC profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine attractive et reluisante. Une affiche qui met aux prises les deux clubs en concurrence qui devront se mettre en branle au vu de l’opportunité et dont il faudra se donner à fond pour faire un résultat dans cette dernière ligne droite. Jouant à domicile avec sa cote de 2.06, MANCHESTER CITY deuxième au classement profitera du soutien de son public pour se surpasser afin d’avoir le bon résultat et s’adjuger d’une victoire précieuse devant un adversaire et concurrent de poids. Une autre opportunité pour les coéquipiers de ERLIND HAALAND de maintenir leur bonne forme et se mettre en confiance afin de réduire l’écart au classement.

Pour ARSENAL FC premier au classement avec sa cote de 3.33, il faudra aller réaliser un bon match sur le terrain face à un adversaire de poids en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à ce dernier tout en prenant une belle option au terme de la rencontre et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui sera bénéfique pour maintenir son avance au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de WILLIAM SALIBA qui devront aller tenter leur chance dans ce duel et pourquoi ne pas surprendre leur concurrent direct afin d’avoir un bon résultat qui leur fera un bien pour la confiance.

Ce sera d’ailleurs la 50ème fois que les deux clubs se rencontrent toutes compétitions confondues avec 25 victoires pour les CITIZENS de MANCHESTER CITY contre 13 victoires pour les GUNNERS d’ARSENAL FC et 11 matchs nuls et il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, MANCHESTER CITY

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