Le nouvel art camerounais de l’éducation populaire « A chacun sa chance », et « Azombo » :: CAMEROON

Quand des femmes nous parlent, et quand la jalousie, le chauvinisme, la bêtise et la haine tentent de crucifier ces femmes qui émergent dans le commandement managérial

POUR MARIE ROSE MESSI, ME TAIRE SERAIT UNE FAUTE IMPORDONNABLE

Il y a quelques mois, J’assistais à une session du conseil d’orientation de l’association tutelle (AED) de l’université des montagnes. La présidente de l’institution, la brillante professeure biologiste Jeanne Ngogang, par ailleurs vice-présidente de l’académie des sciences du Cameroun, avait pris la parole pour livrer le bilan annuel de sa gouvernance.

Un bilan largement et incontestablement élogieux. L’université revenait de loin, après le passage catastrophique d’un prédécesseur masculin incompétent et médiocre.

Alors que toute l’assistance applaudissait, un membre du Conseil, secrétaire général, se prit à froncer les sourcils, à débiter des subjectivités pour relativiser le travail de la présidente. L’intéressé n’avait pourtant ni le profil de l’emploi, ni un quelconque bagage académique autorisant une critique éventuelle. En une fraction de seconde, je bondis pour arrêter l’imposteur et trouble-fête. Je ne pouvais pas me taire. Il ne faut jamais se taire, il faut parler et fort.

Quand madame Achidi fut nommée à la tête de CAMTEL, les premiers commentaires que j’entendis chez quelques individus, étaient ceux-ci : ha, elle connaît même quoi, elle ne peut pas, elle porte seulement un nom. Idem pour notre compatriote Paule Assoumou Koki de l’autorité aéronautique.

Hélas, et pitié pour les jaloux. Dame Achidi est un monument de la maison qui a construit une carrière exemplaire à nulle autre pareille, plus que parfaite, depuis les bases de l’agent ordinaire à la chefferie de service, les responsabilités régionales, l’administration centrale avant d’atteindre le sommet actuel. A CAMTEL, le résultat est sans appel, réformes et innovations. Blue Money arrive. Paule pour ce qui la concerne, affiche une trajectoire quasiment similaire, ingénieure aéronautique irréprochable, entrée dans la maison par la grande porte et affichant un bilan à faire taire les pires jaloux aux dents ensanglantées.

A Yaoundé, à l’unité de la DGSN qui délivre les nouveaux passeports, une autre dame de même ordre, Mbo Mba, pur produit du professionnalisme de la maison, affiche fière exemple, et surtout les supérieures et divisionnaires rompus Mindjom du commissariat central n°4 et Fouda de l’émi-immigration.

Maintenant, nous voici rendus à la société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC), avec dame Marie Rose Messi. Le déchaînement est total, brutal, imbécile et presque diabolique. Que n’a-t-on pas déjà entendu, et que reste-t-il encore à entendre dans le tableau de destruction des auteurs de cette cabale déplorable et indigne contre sa personne et sa famille ? Elle, c’est plus de trois décennies de maison, du bas en haut, des secousses aux réveils extraordinaires.

Quand rien n’a plus marché dans les arguments négatifs, c’est bientôt sa nationalité et peut-être ses mœurs privées qui seront exposées. Comme par hasard, tout arrive quand la maison a pris de l’envol, connaît des mutations diverses qui ne laissent plus de chances aux débiteurs malveillants et indélicats jusque-là habitués aux passe-droits et aux trafics d’influence. Allez payer vos dettes et arrêtez d’inutiles intrigues et inquisitions. Contrôles de ceci et enquêtes pour cela, on sait ce qu’on en fait et qui décide.

Et si c’était une cabale généralisée et génétique contre la gente féminine brillante, compétente et triomphante ? Elles sont dorénavant partout, de Ministre à commissaire divisionnaire et Colonel, de proviseur des lycées à Ambassadeur, de directeur d’administration centrale à pilote. Messieurs, un peu de décence. Bas les pattes, et respect. Acceptez donc notre nouvel art de l’éducation populaire par la chanson.

Deux dames artistes nous parlent, et leurs voix chaleureuses, affectueuses, poétiques, philosophiques et apaisantes nous renseignent et nous enseignent./.