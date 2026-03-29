FRANCE :: Reines des Eaux Sacrées : Quand la mode devient une odyssée sensorielle

Le 4 juillet 2026, l’Espace “Les Pyramides” accueillera un événement hors du commun, orchestré par la talentueuse créatrice franco-camerounaise Orlane Léona Elisabeth, fondatrice de la maison de mode Léona BLOM. Intitulée "Reines des Eaux Sacrées", cette odyssée sensorielle promet de transcender les frontières de la mode pour offrir une expérience immersive et inédite.

Une célébration de l’héritage et de la résilience

Fidèle à ses racines et à ses valeurs, Orlane Léona Elisabeth puise dans son double héritage franco-camerounais pour créer un univers où l’artisanat, la culture et la spiritualité se rencontrent. Le tressage, signature identitaire de sa marque, sera au cœur de cet événement, symbolisant la solidarité entre les femmes et le lien entre les cultures. À travers ses créations, la créatrice célèbre la femme dans toute sa splendeur, magnifiant son courage et sa nature profonde.

Un défilé qui raconte une histoire

Plus qu’un simple défilé, "Reines des Eaux Sacrées" se veut une véritable expérience multisensorielle. Les invités seront plongés dans un récit total, où la mode devient un véhicule d’émotions, de traditions et de messages universels. Les créations de Léona BLOM, mêlant influences africaines et occidentales, seront présentées dans un écrin sophistiqué où le noir, le magenta et le blanc s’entrelacent pour sublimer la beauté audacieuse et la résilience.

Une invitation à entrer dans la légende

Cet événement marque un tournant dans la carrière d’Orlane Léona Elisabeth, qui, après avoir conquis la scène internationale lors de la Fashion Week de Cologne en 2025, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. "Reines des Eaux Sacrées" est une ode à la femme, une célébration de son pouvoir transformateur et une invitation à vivre une expérience unique, où la mode dépasse son rôle traditionnel pour devenir un art total.

Informations pratiques

Date : 4 juillet 2026

Lieu : Espace “Les Pyramides”

Contact :

Adresse : 11 Ter Rue, Bergeret 95290 L’Isle Adam

Instagram : @leona_blom.dsgn

Téléphone : 06.64.97.89.18

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui promet de marquer l’histoire de la mode. Rejoignez Orlane Léona Elisabeth et la maison Léona BLOM pour une soirée où la créativité, la culture et l’émotion s’entrelacent dans une symphonie de beauté et de sens.

Lien pour la billetterie: https://my.weezevent.com/leona-blom

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