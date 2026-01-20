Camer.be
Togo : L'arrestation de Damiba rebat les cartes diplomatiques au Sahel
Togo : L'arrestation de Damiba rebat les cartes diplomatiques au Sahel

Un séisme diplomatique secoue l'Afrique de l'Ouest. L'ancien président de la transition burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été interpellé au Togo. Son exil doré à Lomé prend fin brutalement avec cette arrestation suivie d'une mesure d'expulsion immédiate. C'est un tournant majeur dans les relations complexes entre les deux pays voisins et un signal fort envoyé à toute la région.

Cette interpellation intervient dans un climat de tension extrême entre Ouagadougou et ses voisins côtiers. Depuis sa chute en septembre 2022 face au capitaine Ibrahim Traoré, Damiba avait trouvé refuge au Togo, bénéficiant de l'hospitalité traditionnelle du président Faure Gnassingbé. Cependant, les autorités actuelles du Burkina Faso accusaient régulièrement l'ex-lieutenant-colonel de manœuvres subversives depuis l'étranger. Le régime de Traoré pointait du doigt son implication présumée dans des tentatives de déstabilisation de la transition politique en cours au pays des Hommes intègres.

L'arrestation de l'ancien chef d'État marque une rupture significative dans la diplomatie togolaise. Longtemps considéré comme un médiateur incontournable et une terre d'accueil pour les exilés politiques de tous bords, le Togo semble revoir sa stratégie face à la pression des juntes de l'Alliance des États du Sahel. Lomé privilégie désormais la sécurité frontalière et la coopération anti-terroriste avec Ouagadougou plutôt que la protection d'anciennes alliances personnelles devenues encombrantes.

Le sort de Paul-Henri Damiba est désormais incertain. Expulsé du territoire togolais, il devient un paria diplomatique en quête d'un nouveau point de chute sécurisé. Cette situation illustre la précarité croissante du statut des anciens putschistes en Afrique de l'Ouest une fois qu'ils ont perdu le pouvoir. Sa marge de manœuvre se réduit considérablement, isolant un peu plus les voix dissidentes face au régime militaire actuellement en place à Ouagadougou.

Cette expulsion inattendue redéfinira-t-elle durablement les alliances sécuritaires dans un Sahel en perpétuelle ébullition ?

