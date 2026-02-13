CAMEROUN :: Biya à la jeunesse : ce que j’en pense :: CAMEROON

Le 10 février 2026, le chef de l’État, Paul Biya, s’est adressé aux jeunes dans son traditionnel discours qui, malheureusement, a une forte odeur de réchauffé, même si certains mots émergent.

Le 11 février dernier, depuis le Palais de l’Unité, Paul Biya s’est adressé à la jeunesse. Ce n’était ni un jour de finale de la CAN Énergie, ni de Ligue des champions. Mais les concernés n’ont pas regardé la télé ni suivi ce moment de discours qui passait en direct sur les antennes de la Cameroon Radio Television. Comme d’habitude, le discours en lui-même est très bien rédigé. Proche d’une mise en scène parfaite, Paul Biya l’a lu au rythme d’un comédien de théâtre très expérimenté. Il s’agit, dans ce cas, d’un monologue interprété avec maestria, par un jeu d’acteur qui frise la perfection.

Ça a toujours été le cas. Les adresses de Paul Biya à la jeunesse sont toujours une masterclass d’écriture, rédigées par des dramaturges de haut vol. Sauf que, dans les faits, c’est presque rien de concret. Le thème retenu cette année est : « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ». Son allocution a couvert plusieurs thèmes. Ma réplique s’appuie sur certains mots-clés.

Il reparle de l’« espoir ». Il est légitime de s’interroger face à une stagnation. Bien que la patience soit une qualité appréciable, elle ne saurait être illimitée. L’attente de progrès concrets est une aspiration justifiée. L’espoir, moteur essentiel, doit être étayé par des actions probantes. Votre constat met en lumière la nécessité d’évaluer l’efficience des stratégies mises en œuvre. La jeune génération est en droit d’attendre des perspectives définies et réalisables.

« Reconnaître le rôle de la jeunesse ». Je dis au président qu’il est compréhensible de ressentir une certaine frustration face à des promesses répétées sans suite concrète. Reconnaître les efforts est une première étape importante. Cependant, il est naturel d’espérer une reconnaissance qui se traduise par des actions tangibles. L’engagement envers la jeunesse mérite des retombées qui impactent positivement son avenir. Il est souhaitable que les discours soient accompagnés de mesures concrètes. L’espoir est que les efforts fournis mènent à des améliorations significatives. Une telle démarche renforcerait la confiance et la motivation des jeunes. Il est primordial que des changements positifs se manifestent.

S’agissant du « talent des jeunes », il est essentiel de reconnaître le potentiel et les contributions des jeunes générations. Leur dynamisme et leurs perspectives nouvelles sont des atouts précieux pour toute organisation. Il est important de leur offrir des opportunités de s’exprimer et de participer activement. Cela permet de construire un avenir plus inclusif et représentatif. Leur engagement peut apporter une énergie renouvelée et des solutions innovantes. Les impliquer dans les processus de décision est une démarche bénéfique pour tous. C’est une occasion d’enrichir la gouvernance et de la rendre plus pertinente.

Pour le reste, il est plus important de se pencher sur les problèmes des jeunes et non de saupoudrer leur misère par des discours avides, car ce sont les actions qui changent les vies, et non les mots.

