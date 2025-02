CAMEROUN :: Violences à Meyo : Les populations réclament le départ des allogènes après une vague de crimes :: CAMEROON

Les tensions sociales ont atteint un point critique à Meyo, dans la vallée du Ntem au Sud Cameroun, où les populations locales manifestent violemment depuis ce matin pour exiger le départ des populations allogènes. Les manifestants accusent les ressortissants anglophones d’être à l’origine d’une récente vague de crimes dans la région. Cette situation explosive a déjà fait au moins un mort et plusieurs blessés, plongeant la localité dans un climat de peur et de colère.

Les habitants de Meyo, armés de machettes et d’autres outils, ont pris les rues pour exprimer leur frustration face à ce qu’ils considèrent comme une menace pour leur sécurité et leur tranquillité. Selon eux, les allogènes, principalement des anglophones, seraient impliqués dans des actes de vols, agressions et autres crimes qui ont récemment secoué la région. Ces accusations ont exacerbé les tensions entre les communautés, créant un climat de méfiance et de violence.

Les autorités locales tentent de calmer la situation, mais les manifestants restent déterminés à obtenir le départ des allogènes. Ils réclament également une intervention plus ferme des forces de l’ordre pour mettre fin à l’insécurité grandissante. Cependant, cette crise soulève des questions plus larges sur la cohabitation intercommunautaire et la gestion des tensions sociales dans une région marquée par des clivages ethniques et linguistiques.

Les habitants de Meyo appellent à une solution rapide et durable pour rétablir la paix et la sécurité dans leur localité. Ils demandent également une meilleure prise en compte de leurs préoccupations par les autorités, afin d’éviter que la situation ne dégénère davantage.

En conclusion, les violences à Meyo mettent en lumière les défis de la cohabitation intercommunautaire et de la gestion des crises sociales au Cameroun. Une réponse appropriée et équilibrée des autorités sera essentielle pour apaiser les tensions et prévenir de nouvelles escalades.