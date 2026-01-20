Camer.be
Gabon : Pourquoi l'ancien leader syndical Marcel Libama a-t-il été interpellé ?
GABON :: POLITIQUE

Gabon : Pourquoi l'ancien leader syndical Marcel Libama a-t-il été interpellé ?

L’actualité sociale à Libreville connaît un nouveau soubresaut avec l'interpellation de Marcel Libama ce lundi 19 janvier. L'ancien leader syndical et figure de proue de l'enseignement se trouve actuellement privé de liberté pour des motifs liés à une présumée activité subversive. Cette arrestation survient alors que l'enseignant à la retraite s'impliquait avec une intensité remarquée dans le mouvement S.O.S Éducation.

Le syndicalisme gabonais fait face à une interrogation juridique majeure concernant la légitimité de l'action menée par Libama. Sa participation active à une grève déclenchée par des fonctionnaires et des enseignants en activité soulève la question complexe de sa qualité à agir. En tant que retraité, son omniprésence sur le front des revendications des actifs attire désormais l'attention des services de renseignement.

Le parcours politique récent de l'intéressé densifie le mystère entourant cette affaire de sûreté. Marcel Libama, ancien député de la transition, fut également le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la dernière élection présidentielle. Ce passage de la communication présidentielle au militantisme de terrain radical interroge les observateurs sur les véritables motivations de cet activisme débordant.

Le mouvement S.O.S Éducation se retrouve ainsi orphelin d'une voix historique au moment où les tensions s'accentuent. Les autorités semblent vouloir marquer une distinction nette entre le droit de revendiquer des améliorations salariales et ce qu'elles perçoivent comme une ingérence politique extérieure au corps des actifs. La ligne rouge entre la défense des intérêts corporatistes et la subversion institutionnelle est désormais au cœur de l'enquête menée par les services de sécurité.

L'interpellation pose également le débat crucial sur la liberté syndicale au Gabon en cette période de transition politique. Les zones d'ombre persistent sur les preuves matérielles de subversion avancées par les enquêteurs. La suite de la procédure déterminera si cette action judiciaire vise à stabiliser le climat social ou à neutraliser un acteur politique devenu imprévisible pour le pouvoir actuel.

Cette arrestation marque-t-elle le début d'un durcissement du régime de transition face aux mouvements sociaux de l'éducation ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Gabon #MarcelLibama #SOSeducation #Syndicalisme #Libreville #TransitionGabon

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Gabon : Pourquoi l'ancien leader syndical Marcel Libama a-t-il été interpellé ?
L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses
Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie
Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets
Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda
Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
Jacques Bertrand Mang, un dissident du PCRN convoqué après ses critiques sur les déchets à Douala
APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026
Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
Le Conseil constitutionnel rejette la révocation Paul Biya par Olivier Bilé
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:51
RÉFLEXION, DÉBAT INTELLECTUEL: LA RÉSISTANCE CAMEROUNAISE AURA BEL ET BIEN LIEU

RÉFLEXION, DÉBAT INTELLECTUEL: LA RÉSISTANCE CAMEROUNAISE AURA BEL ET BIEN LIEU
06:41
Il y a urgence de transformer les commerçants en industriels pour sauver notre économie

Il y a urgence de transformer les commerçants en industriels pour sauver notre économie
01:30
Port de Douala : La révolution du scanning 100% transforme la logistique

Port de Douala : La révolution du scanning 100% transforme la logistique
01:07
Gabon : Pourquoi l'ancien leader syndical Marcel Libama a-t-il été interpellé ?

Gabon : Pourquoi l'ancien leader syndical Marcel Libama a-t-il été interpellé ?
00:41
Togo : L'arrestation de Damiba rebat les cartes diplomatiques au Sahel

Togo : L'arrestation de Damiba rebat les cartes diplomatiques au Sahel

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo