-
© Camer.be : Hilaire SOPIE
- 09 Feb 2026 23:03:02
- |
- 413
- |
-
Ouest Cameroun : PRESTI AFRIQUE, un levier numérique pour la réinsertion socio-économique des femmes :: CAMEROON
L’Association pour la promotion de la communication basée à l’Ouest Cameroun s’engage dans un nouveau défi d’envergure avec le lancement du concept PRESTI AFRIQUE (Programme de réinsertion socio-économique des femmes à travers Internet en Afrique). Une initiative ambitieuse qui place le digital au cœur de l’autonomisation féminine, dans un contexte où Internet et les réseaux sociaux ouvrent chaque jour de nouvelles perspectives d’épanouissement et d’indépendance financière.
Porté par Cassandra Fosso, PRESTI AFRIQUE se donne pour mission de faciliter l’accès des femmes et des jeunes filles à l’information, à la formation et aux ressources financières grâce aux outils numériques. Le programme cible en priorité les jeunes filles mères, les femmes seules, enceintes ou abandonnées, souvent confrontées à la précarité et à l’exclusion sociale. À travers cette initiative, la promotrice souhaite redonner espoir à celles qui doutent encore de leur avenir, en leur montrant que le numérique peut devenir un véritable tremplin de reconstruction personnelle et professionnelle.
La première grande activité de PRESTI AFRIQUE est prévue le vendredi 6 mars 2026 à partir de 10h, à l’immeuble CAPLAMI, route SOCADA, après la place des fêtes. Organisée en marge de la Journée internationale des droits de la femme, cette rencontre se veut bien plus qu’une simple commémoration. Elle s’inscrit comme une journée de réflexion, de dialogue et de prise en charge, dédiée au soutien psychologique, social et pratique des femmes en situation de vulnérabilité.
Au programme : des échanges ouverts, des témoignages, des moments d’écoute et d’orientation, mais aussi une sensibilisation concrète aux opportunités offertes par Internet. Il s’agira notamment de démontrer comment le digital peut servir d’outil de formation, de création d’activités génératrices de revenus et d’accès à l’autonomie financière. L’objectif est clair : montrer que rien n’est perdu et qu’il est toujours possible de se réinventer, même lorsque l’on navigue à vue et sans repères.
En tendant la main aux femmes abandonnées par leurs proches à cause de leur situation, PRESTI AFRIQUE entend apporter un peu de réconfort, raviver la confiance en soi et encourager la prise d’initiative. À l’heure où le numérique redéfinit les codes de l’emploi et de l’entrepreneuriat, ce programme se positionne comme une réponse locale et solidaire à des défis sociaux majeurs.
Avec PRESTI AFRIQUE, l’Association pour la promotion de la communication réaffirme ainsi sa volonté de faire du digital un outil d’inclusion et d’espoir, au service d’une génération de femmes prêtes à se relever et à construire un avenir meilleur.
Contact, information et réservation: +237 6 95 16 87 81
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS
Les + récents
Ouest Cameroun : PRESTI AFRIQUE, un levier numérique pour la réinsertion socio-économique des femmes
AFFAIRE BELKA TOBIS CONTRE JOPTCHOUANG MARIE MADELEINE : LES NONS-DITS DE L’HISTOIRE
THE BELKA TOBIS AFFAIR : THE UNSPOKEN HISTORY
Paul Biya acculé par les crises, contraint de rompre le silence
Affaire Racine Sagath : la Direction de l’Hôpital Général de Yaoundé s’explique
EVENEMENTS :: les + lus
Paul Biya nomme Owona Nguini dans 2 universités
- 23 April 2020
- /
- 15185
Batoufam : Geremi et Laure Fotso poursuivent l’œuvre de Victor Fotso
- 19 December 2019
- /
- 12901
NOURA RAISSA NJIKAM MISS CAMEROUN 2024
- 29 June 2024
- /
- 12879
Urgent: Paul Biya nomme Philémon Yang, 72 ans (document)
- 17 April 2020
- /
- 12616
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 226669
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 216754