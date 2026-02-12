Camer.be
Christian Ntimbane Bomo dénonce la paralysie de l'État Biya
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Christian Ntimbane Bomo dénonce la paralysie de l'État Biya :: CAMEROON

Christian Ntimbane Bomo ne mâche pas ses mots. Le Président Exécutif du Parti HÉRITAGE vient de publier une déclaration fracassante qui résume en quatre points ce qu'il considère comme l'agonie d'un système. Son constat est brutal : le Cameroun est bloqué. Et selon lui, Paul Biya refuse de voir la réalité en face, entouré de collaborateurs dont le seul objectif serait de préserver leurs privilèges.

Des finances publiques en détresse

Premier grief : les caisses publiques seraient vides. Selon Ntimbane Bomo, le pays serait contraint de contracter des dettes auprès d'usuriers à des conditions extrêmement prohibitives. Cette assertion, aussi grave soit-elle, pointe du doigt une dépendance financière croissante et une capacité budgétaire affaiblie. Le Cameroun emprunte, mais à quel prix ? Les taux d'intérêt élevés hypothèquent l'avenir des générations futures et réduisent les marges de manœuvre de l'État.

Une gouvernance par bricolage

Deuxième critique : l'absence totale de lisibilité dans l'action gouvernementale. Ntimbane Bomo évoque un mode de gestion par colmatage permanent, où chaque décision semble prise dans l'urgence sans vision stratégique globale. Cette improvisation constante empêcherait toute planification cohérente et minerait la confiance des partenaires économiques comme des citoyens.

La guerre des clans au sommet

Troisième point d'accusation : la multiplication des pôles de décision qui se neutralisent mutuellement. Le leader du Parti HÉRITAGE décrit un Président de la République tiraillé et indécis, incapable de trancher entre différents cercles d'influence qui revendiquent chacun son autorité. Cette paralysie décisionnelle transformerait l'appareil d'État en champ de bataille où les intérêts particuliers priment sur l'intérêt général.

Une justice à la dérive

Quatrième et dernier volet : l'affaiblissement de la justice. Ntimbane Bomo pointe l'incapacité du chef de l'État à organiser le Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres aurait expiré depuis plusieurs mois. Plus grave encore, il évoque la constitution de clans d'intérêts au sein même de la magistrature, influencés par différents cercles de pouvoir. Cette situation compromettrait gravement l'indépendance judiciaire et la bonne administration de la justice.

Un appel à la lucidité

La sortie de Christian Ntimbane Bomo s'inscrit dans un contexte politique camerounais tendu, où les voix critiques se font de plus en plus entendre. Son analyse systémique touche aux fondements mêmes de l'État : finances, gouvernance, arbitrage politique et justice. Reste à savoir si ce cri d'alarme trouvera écho au sommet du pouvoir ou s'il rejoindra la longue liste des avertissements ignorés.

Face à ces accusations de blocage institutionnel généralisé, le régime de Paul Biya saura-t-il encore se réformer ou continuera-t-il à naviguer à vue jusqu'à l'effondrement ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PaulBiya #ChristianNtimbaneBomo #PartiHeritage #CriseGouvernance #PolitiqueCameroun #EtatBloque #JusticeCamerounaise #FinancesPubliques #OppositionCameroun

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Christian Ntimbane Bomo dénonce la paralysie de l'État Biya
Fête de la Jeunesse 2026 : Cameroun entre célébration officielle et mémoire contestataire
Le 11 février n’a jamais été la Fête de la Jeunesse au Cameroun
Pourquoi la jeunesse refuse de célébrer malgré les cérémonies officielles
Shanda Tonme défend la mémoire de Maître Faustine Fotso
Polémique du Scanning à Douala : Armes pour le Tchad ou Prétexte Politique ?
Qui mène le monde vers le chaos : source d'une menace mondiale ?
Cameroun : pourquoi le non-respect des contrats coûte des milliards à l'État
La paralysie Biya entre mise en scène, scandale SGS et gouvernement fantôme
L’AFFAIRE SGS: UNE REGRETTABLE INDELICATESSE AVEC LE DESTIN DE LA NATION
L'UA doit se réformer pour devenir une institution dont l'Afrique a besoin.
Pourquoi les lampadaires solaires à 1 million FCFA font polémique
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:58
Christian Ntimbane Bomo dénonce la paralysie de l'État Biya

Christian Ntimbane Bomo dénonce la paralysie de l'État Biya
13:39
Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie

Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie
12:21
Paul Mahel quitte Akere Muna pour le MP3 et vise la mairie de Dibamba

Paul Mahel quitte Akere Muna pour le MP3 et vise la mairie de Dibamba
11:30
STECY : L'échec retentissant du transport urbain à Yaoundé

STECY : L'échec retentissant du transport urbain à Yaoundé
10:41
Affaire Madame Demontreuil : Le vigile Mamadou Bada arrêté à Garoua

Affaire Madame Demontreuil : Le vigile Mamadou Bada arrêté à Garoua

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo