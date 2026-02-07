Camer.be
Opportunités foncières et immobilières stratégiques – Investissement sécurisé. Découvrez une sélection exclusive de terrains titrés, biens immobiliers et terres agricoles situés dans les zones les plus stratégiques de Yaoundé et de ses environs. Des opportunités idéales pour les promoteurs immobiliers, investisseurs, entreprises, commerçants et particuliers à la recherche de projets à fort rendement.

Terrain titré – Quartier Fouda (Yaoundé)

* Superficie : 981 m²
* Statut : Terrain titré, libre de toute occupation
* Localisation : bordure de route principale
* Environnement : écoles, hôpitaux, commerces, services
* Terrain entièrement clôturé
* Potentiel : immeuble résidentiel de standing, centre commercial, projet mixte

Prix : 7.50.000 000 FCFA

Terrain à côté du golfe 
* Superficie : 2000 m²
* Localisation : à 30 m de la route principale
  Prix : 350.000 CFA/m²

Carrefour Etoa-Meki

* Terrain en vente (plein carrefour)
* Terrain de 630 m² à vendre
  Prix : 260 000 000 FCFA

Terrains à vendre à Yaoundé et environs

* Sortie nouvelle autoroute Yaoundé–Douala : à partir de 7 000 FCFA/m²
* Nyom : à partir de 8 000 FCFA/m²
* Nkolondom : à partir de 10 000 FCFA/m²
* Tsinga village : à partir de 15 000 FCFA/m²
* Olembé (zone du stade) : à partir de 35 000 FCFA/m²
* Nsimalen : à partir de 10 000 FCFA/m² (selon emplacement)
* Simbock : à partir de 15 000 FCFA/m²
* Odza : à partir de 15 000 FCFA/m²
* Nkoabang : 10 000 FCFA/m²
* Mfou : à partir de 4 000 FCFA/m²
* Mbankomo : à partir de 7 000 FCFA/m²
* Nkometou : à partir de 4 000 FCFA/m²

Terres agricoles

* Zone : Nkoteng
* Prix : à partir de 250 000 FCFA / hectare
* Statut : non titré

Immeuble R+2 + Duplex inachevés à vendre – Nkolmesseng

Lieu-dit : Momebiligal Sainte Marthe (École des Sœurs)
Superficie du terrain : 840 m²
Statut : Terrain titré
À 50 m du goudron

Prix : 200 000 000 FCFA (légèrement discutable)

Composition :
Immeuble (3 appartements + 3 studios modernes)

Chaque appartement :

* Véranda
* Salon
* 3 chambres (dont 1 avec douche)
* Douche commune
* Cuisine

Chaque studio :

* Grande véranda
* Grand salon
* Chambre avec douche
* Douche commune

Duplex :

* 3 terrasses
* Séjour
* Salle à manger
* Cuisine avec 2 magasins
* 4 chambres :

  * 1 parentale avec douche + dressing
  * 1 chambre avec douche
  * 2 chambres simples
  * 2 douches communes

Sécurité & transparence juridique

✔ Terrains titrés
✔ Documents juridiques disponibles
✔ Procédures claires
✔ Transactions sécurisées
✔ Cadre légal transparent

Contact & visites

Visites sur rendez-vous uniquement
Appel / WhatsApp et appel : +237 698 170 880 - 677012619

Collaboration immobilière

Vous êtes propriétaire, promoteur ou investisseur ?
Vous avez des biens ou terrains à vendre ?

Nous sommes ouverts à des partenariats et collaborations professionnelles.

