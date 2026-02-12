Camer.be
Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie
Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie

L'aube n'avait pas encore chassé l'obscurité que le drame se jouait déjà. Ce jeudi 12 février 2026, aux environs de 5 heures du matin, Mayabou, commerçant dans le quartier Italie à Bertoua, a été sauvagement assassiné dans sa propre boutique. L'attaque d'une violence inouïe a transformé ce lieu de commerce, situé non loin de l'église EPC Emmanuel, en scène de crime.

Un scénario glaçant

Les assassins ont profité d'un instant de vulnérabilité. L'arrivée d'un livreur de pain a suffi pour leur ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, ils ont frappé. Plusieurs coups d'arme blanche ont été portés au jeune gérant. L'agression s'est révélée mortelle. Sur place, les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert un poignard abandonné sur le plancher. L'ampleur du cambriolage reste floue : impossible à ce stade de confirmer si argent ou marchandises ont été dérobés.

Une ville sous tension

Cette tragédie n'est pas un cas isolé. Bertoua, capitale de la région de l'Est, connaît depuis plusieurs mois une recrudescence inquiétante des agressions violentes. Les habitants vivent désormais dans la peur. Chaque commerce peut devenir une cible. Chaque ouverture de porte, un risque mortel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les actes de violence se multiplient, souvent avec une issue fatale.

L'attente d'une réponse ferme

Les populations regardent maintenant vers les autorités administratives et les forces de sécurité. L'exigence est claire : des mesures concrètes, immédiates et efficaces. Car au-delà des déclarations d'intention, c'est la capacité à enrayer ce cycle meurtrier qui est testée. Les familles endeuillées, les commerçants terrorisés et les citoyens ordinaires attendent des actes, pas des promesses.

Le meurtre de Mayabou illustre une défaillance systémique. Comment en est-on arrivé à ce niveau d'insécurité dans une ville autrefois paisible ? Les réponses tardent. Pendant ce temps, le sang continue de couler.

Face à cette escalade meurtrière qui frappe Bertoua, les autorités parviendront-elles enfin à restaurer la sécurité avant que d'autres vies ne soient fauchées ?

