CAMEROUN :: Cabral Libii échappe à un accident en pleine tournée dans l’Adamaoua :: CAMEROON

En pleine tournée politique dans la région de l’Adamaoua, le cortège du président national du PCRN Cabral Libii a été victime d’un accident alors qu’il se rendait à Tignère. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, un miracle salué par son entourage et ses soutiens.

Un accident évité de justesse

D’après les déclarations de sa porte-parole, Anne Féconde Noah, la situation aurait pu tourner au drame. L’accident a eu lieu lors du déplacement du cortège pour l’installation de nouvelles unités de base du parti. Grâce à une intervention rapide des forces de sécurité, notamment des éléments du BIR, les quatre occupants du véhicule accidenté ont pu être secourus sans encombre.

La réaction du camp Cabral Libii

Dans un message officiel, Anne Féconde Noah a exprimé sa gratitude envers les secouristes et la clémence du destin qui a permis d’éviter une tragédie. Elle a également tenu à rassurer les sympathisants et militants du parti sur l’état de santé de leur leader et de son équipe.

Un impact politique et médiatique

Cet incident survient dans un contexte où Cabral Libii intensifie ses efforts de mobilisation à travers le pays. Sa présence dans l’Adamaoua visait à renforcer l’implantation locale du parti, un objectif qui demeure intact malgré cet imprévu.