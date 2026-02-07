CAMEROUN :: Démenti officiel : une fausse subvention pour 27 000 entrepreneurs circule à nouveau :: CAMEROON

Une subvention mirobolante pour les jeunes entrepreneurs ? C’est une arnaque. Le ministère des PME vient de démentir formellement l’existence de ce dispositif frauduleux, réapparu en février 2026 après une première tentative en octobre 2025. Cette fausse information, diffusée massivement sur les plateformes numériques, promettait une subvention frauduleuse de 500 000 à 2 millions de FCFA à 27 000 porteurs de projets.

Pourquoi ce démenti ministériel est-il crucial ?

Parce que derrière cette annonce alléchante se cache un piège bien rodé. L’objectif des fraudeurs est clair : extorquer des fonds aux aspirants entrepreneurs. Le ministère dénonce ces manœuvres dolosives et rappelle que tous les vrais dispositifs d’accompagnement sont consultables sur ses canaux officiels.

Comment l’arnaque fonctionne-t-elle ?

Les escrocs usurpent l’identité du Programme d’Appui à la Création et au Développement des PME (PACD-PME). Ils invitent les victimes potentielles à participer à un faux processus de sélection. En réalité, il n’existe aucun programme de ce genre actuellement. Cette méthode exploite la détresse financière et l’espoir de nombreux jeunes.

Les enjeux vont au-delà de la simple désinformation.

Cette affaire révèle la sophistication croissante des cyber-arnaques ciblant le secteur économique. Elle souligne l’impérieuse nécessité d’une vigilance accrue de la part du public. Le ministère, en collaboration avec l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication), se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires.

Face à la recrudescence de ces attaques, une question s’impose : comment former efficacement les entrepreneurs les plus vulnérables à identifier les pièges numériques avant qu’il ne soit trop tard ?

