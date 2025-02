CAMEROUN :: Paul Biya et Samuel Tony Obam Bikoué : Une Reconnaissance Controversée :: CAMEROON

Paul Biya a-t-il été trompé sur Samuel Tony Obam Bikoué ?

Le 10 février, lors de son discours adressé à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya a mis en avant Samuel Tony Obam Bikoué comme un exemple de réussite entrepreneuriale. Cependant, cette reconnaissance a rapidement été remise en question, notamment par la conseillère régionale Cathy Meba, nièce du chef de l’État, qui a déclaré : « Mr le Président, on vous a menti ! ».

Une révélation troublante

Selon le préfet de l’Océan, Nouhou Bello, Samuel Tony Obam Bikoué ne serait pas l’entrepreneur modèle qu’il prétend être. D'après plusieurs sources locales, il serait impliqué dans des pratiques frauduleuses, notamment des escroqueries ayant touché plusieurs victimes. Ces allégations jettent une ombre sur la légitimité de ses activités et remettent en cause le processus de sélection des entrepreneurs mis en avant par les autorités.

Quel impact pour la crédibilité de Paul Biya ?

Cette affaire pose un véritable problème d’image pour le président. En mettant en avant un individu dont l’intégrité est désormais questionnée, la crédibilité du message présidentiel en prend un coup. Cela alimente également les critiques sur la pertinence des conseils et informations dont il dispose avant ses prises de parole officielles.

Une affaire à suivre

Alors que l’opinion publique réagit vivement à ces révélations, une enquête approfondie pourrait être nécessaire pour établir les faits et déterminer l’ampleur des préjudices causés. Cette situation pose également une question plus large sur la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun et sur les critères de sélection des personnalités mises en avant par le gouvernement.